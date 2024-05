U derbi susretu 33. kola HNL-a, ali i cijele sezone, nogometaši Dinama su nakon preokreta pobijedili Rijeku na Rujevici s 2-1 (0-0) čime su napravili veliku prednost na vrhu ljestvice, pobjegli su Riječanima na četiri boda prednosti i napravili veliki korak prema obrani naslova prvaka.

Rijeka je povela u 50. minuti kada je Marko Pjaca precizno pogodio s bijele točke za 1-0. Za 1-1 je zaslužan bio Bruno Petković koji je majstorski u 75. minuti izveo slobodan udarac s više od 20 metara, dok je Dinamo do pobjedničkog gola došao u 89. minuti. Strijelac gola možda i vrijednog naslova prvaka postigao je Arber Hoxha. Dinamo sada ima četiri boda više od Rijeke (75-71).

Za RTL Sport su utakmicu prokomentirali bivši igrači Rijeke i Dinama, Jurica Vranješ i Jerko Leko.

"Apsolutno najvažnija karika u Dinamu, slično kao što je Livaja nosio Hajduk, Petković zna se što znači za Dinamo, njegovi potezi su potvrda kvalitete, potvrda liderskog načina i ponašanja u Dinamu što znači za kabinu i sjajna forma i ono što dolazi, a to je hrvatska reprezentacija", rekao je Leko, a Vranješ je poručio:

"Dinamo je sam pun samopouzdanja, ipak tko prati nogomet vidi možda da Rijeka ako bi i bila prvak nije spremna za iskorak jedne Lige prvaka što Dinamo je. To se godinama gradi i to Dinamo ima i sad odličnog trenera ima i kojem se mora pokazati respekt. Imao je velikih problema, on je to sve na pozitivu izvukao, nije imao problema u ekipi nego okolo sve, znamo što se sve događalo. 99 posto da će biti prvak, tu mu se treba skinuti kapa."

Rijeka je u HNL-u odigrala sjajnu sezonu, a sada pred sobom ima borbu za drugi trofej - Kup u čijem će finalu ponovno igrati s Dinamom.

"Jednostavno Rijeka nije imala što izgubiti, neće joj nitko zamjeriti što nisu prvi, probali su, Dinamo se pokazao jači, sad im je Kup možda i rasterećenje, ali mislim da normalno da će biti neuspjeha, bili su u utrci za dvije titule, da izgube obadvije, ali sad će napraviti sve da probaju oblažiti gorak okus poraza", smatra Leko.

"Rijeka je odigrala odličnu sezonu, ali taj možda mali koračić, gdje Rijeka možda nema u trenutku jednog Petkovića koji to može riješiti sa slobodnjakom ili jednog Ademija kad uđe u zadnjih pola sata gdje on to može dići na neki veći nivo i tog Hodžu koji je ušao i u prvom dodiru riješio utakmicu... možda to Rijeka u ovim trenucima nema, ali ima protiv Varaždina i Slaven Belupa. U ovom trenutku Konferencijska liga je odlična za Rijeku", zaključio je Vranješ.

