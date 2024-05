Dinamo je u derbiju 33. kola HNL-a nakon preokreta pobijedio Rijeku na Rujevici s 2-1 (0-0) čime su napravili veliku prednost na vrhu ljestvice, pobjegli su Riječanima na četiri boda prednosti.

Rijeka je povela u 50. minuti kada je Marko Pjaca precizno pogodio s bijele točke za 1-0. Za 1-1 je zaslužan bio Bruno Petković koji je majstorski u 75. minuti izveo slobodan udarac s više od 20 metara, dok su Plavi do pobjedničkog gola došli u 89. minuti.

Strijelac gola možda i vrijednog naslova prvaka postigao je Arber Hoxha. Dinamo sada ima četiri boda više od Rijeke (75-71).

Plavi su nakon pobjede na društvenim mrežama samo kratko napisali: 'To ti tak ide i to ti je tak!' Uz to objavili su i prezime dva strijelca za pobjedu.

