Dinamo je pobjedom na Rujevici 2-1 nad Rijekom otišao na plus četiri i još ga tri kola dijele od obrane naslova pvaka Hrvatske.

Prvu od preostale tri utakmice do kraja prvenstva Plavi igraju na Maksimiru u subotu 11. svibnja protiv Osijeka, a na valu velikog slavlja u Rijeci pozivaju navijače na derbi protiv Osijeka za koji su objavili i informacije o ulaznicama.

Cijene ulaznica

Zapad dolje 15€

Sjever dolje 5€

Sjever gore 5€

"Online prodaja počinje sutra, u utorak 7. svibnja u 11h i završava u subotu 11. 5. u 19:30h. Ulaznice kupljene online putem printaju se kod kuće i s njima se ulazi na stadion. Nema zamjene ulaznica na Ticket pointu", napisali su iz Dinama.

Fizička prodaja ulaznica na Ticket pointu:

Četvrtak 09.05. od 11 do 19 sati

Petak 10.05. od 11 do 19 sati

Subota 11.05 od 11 do 20:15 sati

