Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Danijel Pranjić (39) nakon mjesec dana povukao se s pozicije trenera hrvatskog drugoligaša Dubrave Tim kabel.

Pranjić je stigao u klub kako bi se s njim borio za ulazak u prvoligaško društvo, no već nakon mjesec dana napustio je klupu, a o toj situaciji u srijedu se oglasio na Facebooku.

"Prije nešto više od mjesec dana, odlučio sam prihvatiti ponudu NK Dubrava Tim kabel za šefa stručnog stožera prve ekipe. Iako sam imao spreman ugovor u jednom ciparskom klubu, donio sam odluku o povratku u Hrvatsku kako bih brže i lakše polagao ispite na Nogometnoj akademiji HNS-a. Također, vođenje ekipe u 2. HNL vidio sam kao dobar korak u izgradnji svoje trenerske karijere."

Danijel Pranjić

"Iako je plan u Dubravi bio da većina glavnih igrača iz prošle sezone ostaje u kadru, dogodilo se suprotno te smo u pripreme krenuli bez 6-7 ključnih igrača koji su nosili igru i rezultat u prošlom prvenstvu. S obzirom na skromne financijske mogućnosti, bili smo prisiljeni dio kadra pronaći kroz probne treninge, te smo u prva 2 tjedna priprema na treninzima imali preko 60 igrača. Kroz pripreme smo došli do 25-26 igrača na koje računamo u sezoni koja je pred vratima. Od provog razgovora s upravom kluba naglašavao sam da mi je jedino bitno da sam potpuno samostalan u radu i odlučivanju, što mi je i obećano", napisao je Pranjić pa naglasio da je njemu najbitniji rad na terenu, a ne neke druge stvari:

"Pošten i kvalitetan rad moje su jedino mjerilo u odlučivanju o ekipi i to je od prvog dana bilo jasno svim dečkima koji su se došli izboriti za svoje mjesto. Nikada me nije i nikada me neće zanimati tko se kako zove i preziva, što i koliko ima igrač ili njegov tata. Teren! Mjesto u ekipi zaslužuje se na terenu, ako si najbolji na toj poziciji, igraš. Ako imaš potencijal da napraviš ozbiljne stvari u nogmetu, a trebaš vjeru i podršku trenera, igraš."

"Stajao sam iza ekipe koju smo izabrali i posložili, bio sam spreman krenuti u prvenstvo s ekipom za koju sam siguran da ima što ponuditi u ozbiljnoj drugoligaškoj konkurenciji ove sezone, te sukladno rezultatu koji postignemo, odgovarati.Zahvaljujem se svim igračima, mom kompletnom stručnom stožeru koji je odradio vrhunski posao, te svom pomoćnom osoblju oko ekipe. Želim im sretnu i uspješnu sezonu. Sreću želim i novom treneru koji se odluči doći u klub", zaključio je Pranjić.

Prije Dubrave, Pranjić je bio trener na Cipru, gdje je i završio igračku karijeru.