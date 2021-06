Dosta se ovih dana, nakon ispadanja s Europskog prvenstva, povlači pitanje vođenja hrvatske reprezentacije. Zlatko Dalić ostao je izbornik, vodit će Vatrene u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali i na njemu ako se kvalificiramo.

Zanimljivo, Dalićeve metode su se tumačile kao, zapravo, ne baš prevelika disciplina, kaotična igra bez plana. Bivši vatreni Danijel Pranjić u svom se gostovanju u Podcast Inkubatoru prisjetio vremena dok je Hrvatsku vodio Niko Kovač, koji je bio puno veći autoritet i uvodio disciplinu. No, obilo mu se to o glavu u Hrvatskoj.

'Nije nam odgovarao'

"Svaki trener je priča za sebe. Niko je bio čovjek koji nije ništa prepuštao slučaju, slično kao i Van Gaal. On je analizirao i pripremao utakmice do posljednjih detalja, tako da meni osobno je on naš najbolji trener po znanju i po svemu. Sad je drugo što on nama nije odgovarao po mentalitetu“, objasnio je Pranjić te se osvrnuo i na Slavena Bilića.

"Slaven je bio motivator, on je znao s igračima. Više je bio kao Ćiro Blažević", rekao je Pranjić.