Ne smiruju se strasti oko odlaska Sergeja Jakirovića s klupe HNK Rijeka na onu klupskog rivala Dinama u svega nekoliko sati... Robert Špehar, deveti najbolji strijelac HNL-a u povijesti sa 86 golova, rekao nam je kako za njega u ovoj priči nije ništa sporno, osim jednog ključnog detalja - što Jakirović nije dobro iskomunicirao odlazak iz kluba u Dinamo s klupskim strukturama, tj predsjednikom Miškovićem u ovom slučaju... Barem kako se da iščitati iz medija...

"Sporno je jedino to što, prema onom što se da iščitati iz medija, zaključiti, ne znam sve detalje, nije bilo komunikacije između Jakirovića i kluba", kazat će Špehar i dodati:

"Ako je ponuda Dinama financijski izdašnija, pretpostavljam da je bila dobra, naravno tome pridodajmo i veličinu kluba kao izazov, što je za svakog trenera iskorak, kad bi se je kojim slučajem dogovorio, tj pristao da dođem u Dinamo, prvo bi sjeo za stol s Miškovićem i prvo njemu objasnio situaciju. Da predsjednik kluba za koji trenutno radim prvo to sazna od mene. I otišao bih u drugi klub, u ovom slučaju Dinamo", objašnjava nam Robert Špehar kad smo ga upitali bi li on postupio isto kao i Jakirović u istim okolnostima?

"Bi, otišao bi, ali prvo bih sjeo sa predsjednikom, razgovarao s njim, objasnio situaciju. U ovom slučaju najveći problem je taj što je on za to saznao s Facebooka, medija, dakle iz drugih, javno dostupnih kanala. Sve ovo ostalo, sva ostala pitanja - je li moralno, je li nemoralno... Ovo je profesionalni nogomet i specifične situacije. Po ugovoru Jakirović je imao pravo otići uz dogvorenu naknadu klubu, tj odštetu. Očigledno ju je odlučio aktivirati, ali ne želim sad pričati o Jakiroviću, nego odgovoriti na pitanje i pričati što bi ja, ne on?!"

Na jednu stvar posebno je htio ukazati, pa nam je skrenuo pozornost...

"Ovo želim posebno naglasiti. Zadnje što je Jakirović htio je da se ovo dogodi. Sigurno mu nije u interesu, niti je želio, sigurno nije htio ovakav rastanak od HNK Rijeka, ne na ovakav način. Ne bih osuđivao nikog, shvaćam Miškovića, ali moralizirati situaciju u kojoj bi ti, moralno, kao trebao odbiti milijun eura razlike u ugovoru i još Dinamo, bi li to neko napravio, ne bi... Shvaćam Jakirovića što je otišao u Dinamo."

Špehar nam je objasnio i sljedeće:

"Teško je u svijetu profesionalnog nogometa, koliko sam to shvatio iz medija, ne odoljeti jakoj ponudi takvog kluba. Ako sam dobro shvatio, vidio, prema novinskim člancima, Jakirevićevih 6 plaća je 100 000 eura na godinu, a vjerojatno će u Dinamu imati toliko mjesečno, pretpostavljam... Ako je takva ponuda, tu ništa nije sporno. K tome još, kao što sam već rekao, Dinamo je izazov, iskorak... Ali, prvo bih sjeo s predsjednikom kluba i priopćio mu odluku, objasnio mu sve... "

Dakle, očito je negdje komunikacijski, u datom trenutku, puklo između Jakirovića i Miškovića?

"Sporno je jedino to što, prema onom što se da iščitati iz medija, zaključiti, ne znam sve detalje, nije bilo komunikacije između Jakirovića i kluba. Svaka medalja ima dvije strane. Iz osobnog iskustva, poznavajući njega, znam da je Sergej Jakirović korektan i pošten dečko."

Kako bilo, Mišković je jako ljut i ogorčen...

"Očito se tu radi o jednom spletu nesretnih okolnosti koje su kumovale da ispadne na ovakav način - da nije na vrijeme o svojoj odluci obavijestio svog predsjednika. Vjerujem da je Jakirović imao namjeru javiti se Miškoviću i objasniti mu sve. Razumijem i ljutnju na vruće gospodine Miškovića koji toliko daje za Rijeku. Stvarno je nezgodna situacija pred Lille, ali koliko vidim Miškoviću je sporan samo taj dio."

O odlasku Igora Bišćana s klupe Dinama Robert Špehar govori:

"Žao mi je zbog Bišćana, s njim sam dobar prijatelj. On je nogometna legenda, hrvatskog nogometa, Dinama, igrao je i u velikom Liverpoolu... Bišćan je legenda euro nogometa. Sigurno je to da je Igor Bišćan dobar trener. Dogodilo se što se dogodilo. Trenerski posao je nemilosrdan, ovisiš o rezultatu i krivo mi je što se tako dogodilo. Znam koliko Bišćan voli Dinamo, koliko je htio da njegova priča na klupi najdražeg kluba ne završi, nego da traje."

