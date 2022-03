BAŠ SE ZAPUSTIO / Je li moguće da je to on? Legendarni Roberto Carlos se vratio na travnjak, zaigrao i šokirao izgledom

Legendarni brazilski nogometaš, bivši član Real Madrida i jedan od 'Galacticosa', Roberto Carlos u 48. godini se vratio na nogometni teren. Carlos, jedan od najboljih lijevih bekova u povijesti, pridružio se engleskom amaterskom klubu Bull in the Barne United, koji ga je platio samo pet funti. Carlos je u petak i debitirao za svoj klub i šokirao svojim izgledom. Izgleda kao da nakon igračke karijere uopće nije vodio računa o svom tijelu, udebljao se i izgleda poprilično zapušteno. Carlosa je Bull in the Barne kupio preko eBaya na aukciji koja je organizirana u humanitarne svrhe.