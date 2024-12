Dinamo je u nedjelju navečer smijenio Nenada Bjelicu, a novi je trener Fabio Cannavaro. Upravo ovu informaciju, odnosno dvije, dobili smo od dobro obaviještenog izvora tijekom večeri i pokazale su se točnima.

IO sazvao je izvanredan sastanak i donio odluku o smjeni. Postavlja se pitanje zašto ona, ako je već trebala doći, nije došla ranije, nakon poraza od Lokomotive? To bi bilo logično, jer ovako je potez nelogičan.

Robert Špehar, istinska legenda HNL-a, sad trener ŽNK Osijek, prokomentirao je za Net.hr smjenu Bjelice i dolazak Fabija Cannavara.

"Nakon predzadneg kola SuperSport HNL-a kad je bilo izgledno da će Nenad Bjelica dobiti otkaz, IO Dinama podržao ga je i klub je stao iza njega, normalno da sam ja kao i čitava sporta javnost iznenađen ovom novom situacijom. Očigledno je unutar Dinama prema Bjelici puklo. Teško mi je komentirati jer ne znam detalje, ali očito su počeli sumnjati da Bjelica može izgurati ovu sezonu do kraja na način na koji bi to u klubu htjeli ili se nešto dogodilo izvanredno u međuvremenu oko dovođenja pojačanja".

Špehar je nastavio:

"Iznenađujuća je vijest to i potez Dinama jer je bila ona objava prije dva tjedna da ga klub podržava, ali ako vidimo rezultate u HNL-u, onda nije iznenađujući i razumijem ga. Što se tiče Fabija Cannavara, on je veliko nogometno ime, igračka legenda, vidjet ćemo kako će sve to ispasti. Vrijeme će sve pokazati. Sigurno će donijeti pozitivan šok u Dinamo, ali kao što sam rekao, vrijeme će pokazati je li ovo bio dobar potez Dinama", zaključio je Robert Špehar.

