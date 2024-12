Bjelica zaključio godinu s pobjedom: Progovorio o Oršiću, a evo koji ga je igrač posebno oduševio

Dinamo je u posljednjoj utakmici jesenskog dijela Supersport HNL-a svladao u nedjelju Varaždin 3-2. Bila je to prva pobjeda Plavih nakon sedam utakmica i prva na Maksimiru od 28. rujna kad su svladali Lokomotivu 5-1. Nenad Bjelica završio je tako ovu mučnu polusezonu pobjedom koja je mogla i biti lakša da si je Dinamo nije zakomplicirao u zadnjim minutama primivši drugi gol. Nakon utakmice trener Plavih dao je izjavu za medije.

"Prije svega bih želio izraziti sućut obitelji preminulog dječaka i zaželjeti svima brzi oporavak. Što se utakmice tiče, zasluženo smo pobijedili iako je Varaždin bio jako kvalitetan protivnik. Uspjeli smo pobijediti nakon dugog niza utakmica. Kad sve zbrojimo, zaslužili smo pobjedu i dečkima čestitam na tome. Sigurno da ćemo odmor provesti ugodnije i onda se što bolje pripremiti za ono što nas očekuje na proljeće", započeo je Bjelica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamo je u drugome dijelu utakmice energetski pao pa su čak i krila pomagala bekovima. Hoće li se riješiti taj problem na pripremama?

"Da, trenirat ćemo to. Bekovi su nam danas puno donijeli u napadu, Moharrami osobito, a nije mu bilo lagano sa Šegom, koji je jedno od najboljih krila. Uvijek krila moraju pomagati bekovima, osobito protiv kvalitetnih krila. I Pjaca i Mbuku i poslije Špikić i Hoxha su svoj posao odradili korektno. Imali su kvalitetnog protivnika."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko teško je bilo pripremati momčad s obzirom na odgodu?

"U petak smo odradili trening s uvjerenjem da se igralo u subotu. Onda smo jučer malo drukčije napravili trening, da ne bude isti, ali kad je rezultat pozitivan, onda si sve dobro napravio. Naravno da nije optimalno, znamo kakva se tragedija dogodila…"

Kako ćete na sjednici IO-a ocijeniti ovu jesen i što kažete na Oršićevu izjavu da se želi vratiti ako ga klub želi?

"Što se Oršića tiče, svi znamo tko je on i što je dao Dinamu. Ne bih komentirao njegovu izjavu. Drago mi je da se voljan vratiti, ali tu temu ćemo raspraviti interno. Što se tiče Izvršnog odbora, ja tamo neću biti. Razgovarao sam tijekom ovog tjedna sa članovima Uprave i oni znaju moje mišljenje i kako sam ocijenio ovu jesen unatoč utakmici s Varaždinom. Rekao sam u kojim stvarima se možemo poboljšati, ja ne moram polagati nikakav izvještaj, a to će napraviti Marko Marić."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li bilo kakvih oproštaja igrača od momčadi?

"Ne, zasad ne. Sve je otvoreno. Više će se znati u danima koji dolaze. Znate da za Ligu prvaka za Arsenal i Milan ne možemo prijaviti nove igrače i moramo voditi računa o tome da moramo imati 14 ili 15 igrača za te dvije utakmice. Moramo o tome voditi računa."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekapitulacija ove polusezone?

"Generalno je Dinamo ulaskom u Ligu prvaka napravio veliki uspjeh. Biti među 36 najboljih klubova je na ponos. Način na koji smo igrali u Ligi prvaka je bio više nego dobar. Što se prvenstva tiče, apsolutno je rezultat ispod očekivanja. Ovih 29 bodova iz 18 utakmica nas ne može zadovoljiti. Bez traženja alibija, spletom okolnosti i svakakvih situacija nemamo 40-ak bodova koje smo, ja mislim, zaslužili našim igrama", rekao je Bjelica

"Nismo kukali, nismo tražili alibije, tako je kako je. Jako atipična jesen, jesen u kojoj imamo neobično puno izostanaka i moramo interno analizirati zašto je tako. Eto, vidjeli ste danas, pomoćnog suca ne trenira Bjelica pa mu je otišao list. Najlakše je reći 'to i to je razlog', ali puno je razloga. Možda nedostatak alternativa nas je u nekim situacijama natjerao da stavimo igrače koji nisu sto posto. Kad nemaš alternativu, hvataš se za svaku slamku i naravno da su to iz ove perspektive greške. Što se Lige prvak tiče, jesen na ponos svima, što se SHNL-a tiče, ne možemo biti zadovoljni."

Hoće li tko će od ozlijeđenih biti spreman za pripreme?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nezahvalno je davati prognoze jer me onda držite za riječ. Realno je da bude na raspolaganju Ademi, postoje šanse da Petković bude na početku priprema. Možda bismo ga mogli pripremiti do 21. siječnja. Mišić teško, ali postoji mogućnost. Peri Sučiću se nadamo negdje početkom veljače."

"Bočkaj je ozlijedio list i neće ga biti tri, četiri tjedna. Nevistić je, kao što vidite, bio u kadru zadnje dvije utakmice, ali je Zagorac dobro branio i nismo htjeli mijenjati vratara. Nevistić je dobar, stabilan je i opcija je da bude u treningu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko ćete biti fokusirani na potragu za lijevim bočnim i napadačem?

"Enormno velik fokus je na te dvije pozicije. Enormno velik."

Čudna utakmica, puno prilika, a opet teško…

"Ha, zašto bi danas bilo drukčije nego čitave jeseni. Ne možemo privesti utakmicu kraju… Kažem, atipična sezona, moraš se boriti protiv toga i vjerovati u igrače i svoj rad. Kome je lagano u životu? U nogometu i u životu je kao semafor. Zeleno, žuto, crveno… Nekad si na zelenom valu i prošao si ga za tri minute, a crveno svjetlo te odmah zaustavi. Taj naš zeleni val je puno puta ove sezone neočekivano bio zaustavljan, ali digli smo se u ovoj utakmici. Imali smo problema i zadnja dva treninga, otpala su nam četvorica igrača u dva dana. Veliki kompliment dečkima koji su dobili ovu utakmicu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za kraj vam želim reći jednu stvar - Theophile-Catherine je jučer cijeli dan bio u teškoj migreni i nije trenirao. Ne znam što smo mu sve dali, a danas je odigrao utakmicu na najvišem nivou. On je legenda. To su igrači koje svaki trener voli i navijači Dinama trebaju znati kakav je to igrač. Svi igrači bi rekli jučer da ne mogu igrati i on je došao ujutro i rekao 'Treneru, ja igram'. Ja mu na tome čestitam", bio je pun hvale trener Plavih

Hoćete li isprobavati neke igrače do početka priprema?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dinamo je prevelik igrač da poziva igrače na probu, da bi testirao igrače. Sportski direktor dnevno komunicira oko eventualnih novih igrača. Moje želje su zajedničke s njegovim željama i vidjet ćemo kad ćemo moći nešto realizirati. Nadam se da će već 3. siječnja biti neki novi igrač na raspolaganju."

Arsenal će imati sedam utakmica do utakmice s vama, kome je to prednosti?

"Huh, mi smo se prije sedam utakmica vraćali iz Bratislave kao heroji. Kuda koji, mili moji. Tko će znati što će biti dotad, možda će i oni biti u nekim problemima. Vidite da najveći klubovi gube utakmice zbog tog napornog ritma. Sigurno da će nam možda biti lakše jer će oni imati puno utakmica u nogama, mislim da imaju i neki derbi, ali vjerujem da ćemo se dobro oporaviti", zaključio je Bjelica.

POGLEDAJTE VIDEO: Hat-trick u samo par minuta: Samo su tri igrača brže od Mudražije zabila tri gola