Saga oko odlaska Cristiana Ronalda iz Manchester Uniteda iz dana u dan postaje sve zamršenija. Ronaldo je od početka prijelaznog roka u potrazi za novim klubom, spominjale su se razne opcije od Bayerna, Chelseaja, PSG-a, Saudijske Arabije, Rome, Sportinga, a posljednji u nizu je Atletico Madrid.

Portugalac nije imao ništa protiv povratka u Madrid, ali ga navijači Atletica ne žele vidjeti u dresu najdražeg im kluba. Ronaldo i dalje inzistira na odlasku, a popularni The Athletic donosi nove detalje oko njegovog odlaska.

Naime, The Athletic piše kako je Portugalac razgovarao s Erikom ten Hagom i upravom, koji su inzistirali na njegovom ostanku, ali Cristiano nije promijenio mišljenje - želi otići.

'Nitko ga neće'

Isti izvor ističe kako Ronaldo želi igrati Ligu prvaka, što je praktički jasno od samog početka cijele sage. Navodno mu je motivacija činjenica da bi se mogao učvrstiti na listi najboljih strijelaca elitnog europskog natjecanja. Portugalac je postigao 140 pogodaka, čak 15 više od drugog Lionela Messija. Ipak, Messi je dvije godine mlađi, pa bi Ronaldo volio postići još koji pogodak kako bi učvrstio prvo mjesto.

Kompleksnu situaciju sada je komentirao Jamie Carragher, legendarni branič Liverpoola koji danas radi kao stručni komentator.

"Od samog početka sam mislio kako je njegov povratak u Manchester United pomalo bizaran. Mislio sam da će do doći do ovakve situacije, bez obzira koliko dobro on igrao za Manchester United. On nikada neće pristati na to da bude druga opcija u bilo kojoj momčadi, iako su svi svjesni da to više nije igrač kao prije. Njegova karijera traje ovako dugo jer je profesionalac, ali u ovim godinama nije isti igrač kao prije", poručio je Carragher.

"Trenutno mislim da ga ne želi niti jedan drugi klub, a ako pitate Ten Haga, mislim da ga ni on više ne želi. Nisam siguran ni žele li ga suigrači u Unitedu", zaključio je.