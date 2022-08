Na početku nam se žalio kako su ga svi zvali, a kasnije je shvatio da je upravo on taj s kojim svi i žele popričati, što ne čudi s obzirom na njegovu prošlost s Hajdukom. Zoran Vulić, popularni "Vule", startao je s očekivanjima za danas:

"Nije Vitoria u optimalnoj formi, tek dvije utakmice su odigrali, one europske, a Hajduk dvije prvenstvene. Velika su nepoznanica, ali to je samo pozitivno za nas. Nema se Hajduk zašto bojati, ima dobru momčad. Treba igrati hrabro i junački te nastojat izvući pozitivan rezultat."

Samo po sebi se nametalo pitanje, čemu te sve odgode te je li stanka od dva tjedna usporila Hajduk?

'Bojim se da im to ne skrati noge'

"Ja ne bi nikad nikome odgađao utakmice. Čim imaš tri dana to je dovoljno, ako hoćemo pratiti europske trendove i napraviti nešto u Europi moramo se tako i ponašati. Mislim da nema prvenstva koji je odgodio utakmica više od našeg u samom startu. Apsolutno sam protiv toga", rekao je Vulić pa nastavio o utjecaju odgađanja utakmica na igrače:

"Ne znam u kakvoj su formi, nisu imali pravi podražaj osim Dinama u superkupu (prije 25 dana). Atmosfere nije bilo prave do sada, a danas će je biti. 90% posto igrača će ovo pamtiti jer više nikad neće igrati u takvoj atmosferi. Bojim se da im to ne skrati noge", rekao je iskusni "Vule" pa prokomentirao posljednju utakmicu Bilih:

"Varaždin je nadigrao Hajduka, ali to je samo jedna utakmica od mnogih. Kada nisi u optimalnoj formi, najvažniji je rezultat. Hvala Bogu Hajduk pobjeđuje, ne moramo tražiti dlaku u jajetu... Zahvaljujući Marku Livaji i malom Sentiću bodovi su došli u Split, ali odigrali smo lošu utakmicu. Kada zbrojimo i oduzmemo opet se vraćamo na to da je najvažniji rezultat."

Čeka ih Žuta podmornica

Pitali smo ga i što misli hoće li Splićanima utjecati na izvedbu što znaju da ih čeka Villarreal, polufinalist prošlogodišnje Lige prvaka u sljedećem kolu.

"To im mora biti samo dodatni motiv da dođu do tog Villarreala. Ne igra se svaki dan protiv tako velikih momčadi. Treba izvući zadnji atom snage da se dođe do te utakmice", zaključio je legendarni trener Bilih.