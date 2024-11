Legendarni Nijemac udario po Luki Modriću: 'Ima 39 godina i trebao je otići kao Kroos'

Real Madrid nalazi se u krizi rezultata, ali i igre, a u takvom raspoloženju naletio je na Liverpool koji neumorno gazi sve redom i to je rezultiralo porazom za Blancose 0:2.

Engleski velikan u potpunosti je nadigrao Madriđane te je mogao pobijediti i većom razlikom, zbog čega je većina Realovih nogometaša izložena žestokim kritikama, a od njih nije pobjegao niti Luka Modrić.

Komentirao je i Dietmar Hamann, bivši njemački reprezentativac koji je u karijeri igrao i za Liverpool. Kao nogometni analitičar gostujući na Skyju naznačio je da je i odlazak Tonija Kroosa odigrao veliku ulogu u trenutnim problemima Reala.

"Imao je Toni nos. To je također kvaliteta, pronaći pravo vrijeme za odlazak. Možda je Modrić na kraju sezone ipak trebao reći: 'Opet sam osvojio Ligu prvaka i to je to.' Nitko ne može zaustaviti vrijeme. Modrić sada ima 39 godina. Kada odeš u Liverpool, tamo te pojedu. Fizikalnost, brzina… Poput volova su! ", rekao je osvajač Lige prvaka s Liverpoolom u legendarnom finalu 2005. u Istanbulu protiv Milana kada je moćni talijanski sastav imao 3:0 na poluvremenu.

