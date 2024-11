FIFA odlučila da Modrić nije zavrijedio titulu najboljeg: Nominirano čak šest njegovih suigrača

Hrvatski kapetan Luka Modrić FIFA-inu nagradu 'The Best' osvojio je 2018. godine, no ove godine to neće biti slučaj, štoviše nije se našao ni na popisu kandidata kojeg je objavila krovna nogometna organizacija.

Borba će opet pasti između Rodrija i Viniciusa Jr., baš kao što je bio slučaj i na dodijeli Zlatne lopte.

Na popisu se, uz Viniciusa, našlo još pet Modrićevih suigrača iz Reala. To su Carvajal, Valverde, Bellingham, Kroos i Mbappé.

Od ostalih igrača nominirani su i Leo Messi, koji je spomenutu nagradu dobio i prošle godine, a uz njega su tu i Erling Haaland, Florian Wirtz i Lamine Yamal.

Za najboljeg trenera, nominirani su Carlos Ancelotti, Lionel Scaloni, Luis de la Fuente, Pep Guardiola i Xabi Alonso.

FIFA je od ove godine odlučila da će po prvi puta u izboru za najboljeg sudjelovati i navijači. Do sada se to odnosilo samo na izbornike i kapetane svih svjetskih nogometnih reprezentacija te odabrane sportske novinare. Navijači diljem svijeta moći će glasati na službenoj stranici FIFA-e.

