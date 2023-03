Borba za Dinamo se nastavlja i uskoro dostiže kulminaciju. Posljednjih dana ispred suvenirnice Bad Blue Boys, popularne suvenjare, velike su gužve, a prema posljednjim informacijama kojima raspolažemo dosad se upisalo više od 6000 novih članova kluba.

'Glava' ljude vara

"Glava" zvan Zdravko Mamić, najpoznatiji hrvatski bjegunac od pravosuđa, kriminalac koji je pokrao klub i zbog toga i osuđen, "majstorski" je odigrao s audiosnimkom na kojoj poziva simpatizere, svoje poslušnike, da o njegovom trošku se učlane u klub - ne samo oni nego koga god znaju - bake, djedove, mame i tate, rođake, čistačice, stričeve, prijatelje... Ma bilo koga, samo da Zdravko ima više ruku u skupštini a sve s ciljem financijske kontrole u Maksimirskoj 128.

To je dodatno mobiliziralo Bad Blue Boyse koji su se bacili na posao i učlanivanjem odradili veliku, epsku stvar... Tako nakon dugo godina glas navijača trebao bi imati ključnu ulogu u tome u kojem će smjeru Dinamo krenuti i koja će struja prevladati. U srijedu su na Izvršnom odboru Dinama iz članstva kluba isključena četiri povjerenika Damir Žigrović, Mario Paponja, Mate Tokić i Mario Primorac.

Razlog takve odluke kluba je bila, kako su objasnili, jer su djelovali protivno ciljevima kluba i ne poštuju statut i druge opće akte kluba.

"S obzirom na to da su oni istovremeno i klupski povjerenici, njihov rad, a vezano uz učlanjenje novih članova u klub, neće biti valoriziran u smislu odabira osam članova Skupštine iz redova najboljih povjerenika. Razlog navedene odluke je njihovo evidentno protupravno i nezakonito postupanje prilikom upisa novih članova u klub", objavio je Dinamo u priopćenju.

Nema sumnje, ovo je jedan od najvažnijih trenutaka, ako ne i najvažniji u borbi za slobodni i demokratski Dinamo. Sve je to uvertira u skupštinu kluba 9. ožujka, na kojoj bi se trebali birati novi članovi Uprave i Izvršnog odbora. Stoga, da se zaključiti da dolazi novo doba za Dinamo. Za komentar situacije zamolili smo Silvija Marića, legendarnog plavog asa, čovjeka koji je svojedobno zajedno sa Darijom Šimićem, Tomom Šokotom i Igorom Bišćanom pokušao demokratizirati Dinamo 2014.

'Boysi moraju u skupštini imati svoje predstavnike'

Četvorica bivših Dinamovih kapetana koja su se zalagala za otvaranje i danas 'hermetički zatvorenog' Dinama, te ulaska u klub kao jedna nova, navijačko-narodna, demokratska opcija, tada se zalagala za uvođenje sustava "Jedan član jedan glas" - u klub kojega su gradili. Silvio Marić, Igor Bišćan, Dario Šimić i Tomo Šokota stali su uz Bad Blue Boyse i ušli u bitku s tadašnjom Dinamovom upravom na čelu sa Zdravkom Mamićem. Dečkima nije palo na pamet staviti svoje mandate članstvu na raspolaganje. Mara je sad presretan zbog toliko novih članova Dinama. Itekako dobro zna kakav su posao time napravili navijači...

"Drago mi je da su se Bad Blue Boysi mobilizirali, skupili i da su postigli učlanjenja tolikog broja ljudi jer to bi stvarno moglo biti presudno. Mišljenja sam da u novoj postavi ljudi u skupštini da ima mjesta i za njihovih nekoliko predstavnika. Definitivno ima. Ma, da budem precizniji - i bez toga, bez tih više od 6000 članova, Boysima svaka čast na svemu što su napravili, što su istrpili i kakvu borbu vode i dan danas. Sve su dečki izdržali i pokazali su i karakter, upornost, kao i nevjerojatnu snagu. Zaslužili su da i bez tih novih članova imaju svog predstavnika u skupštini", kazao nam je u petak ujutro Silvio Marić Mara, miljenik navijača.

'Statut također mora doći na red, to je jako bitna stvar'

"Ima tu još posla - sad na red dolazi statut, a to je jako bitna stvar. Statut treba formirati kakav i je - da bude demokratski, da bude kako spada - ne ovaj koji pogoduje određenoj grupi ljudi. Tu sportska inspekcija treba reagirati i složiti statut kakav i treba biti. Ipak se radi o Dinamu."

Upitali smo Maru bi li on, ako bi to htjeli navijači, bi li on kao neka treća opcija ušao u svoj najdraži klub i radio u interesu Dinama, kao što je to htio i prije zajedno sa gore spomenutima? Ili bar bio oko kluba, ali involviran u njegov rad, u napredak?

"Bilo bi mi drago. U suradnji s Boysima definitivno bi, naravno ako bi oni htjeli... U biti, ako bi BBB-ovci to stvarno htjeli, ja odmah dolazim. Ali, samo ako bi to moji Boysi htjeli. Ja sam sad u Rudešu, ali to bi trebali razgovarati", govori nam Silvio Marić koji je za kraj prokomentirao i svog prijatelja i bivšeg suigrača u Dinamu i reprezentaciji Hrvatske - Darija Šimića, koji se spominje kao novi član Uprave Dinama.

'Bilo bi mi drago da Dario uđe u Upravu Dinama'

"Bilo bi mi drago da Darijo uđe svakako, bilo bi mi drago da uđe na tu poziciju - bez daljnjega. Čekamo i mi svi, pratimo na iglama što će se dogoditi, kao će se ova bitka odviti. Jesam li se ja učlanio u Dinamo? Učlanio sam se u klub još prije, ali su mi izbacili članstvo jer sam bio, kao - protiv kluba. Još davno smo se mi učlanili u Dinamo. Znate, ja sam se učlanio u Dinamo 1975. Kažem, pratimo razvoj situacije i vjerujemo u bolje sutra našeg Dinama, vjerujemo u slobodu Dinama", zaključio je Silvio Marić, trener Rudeša, trenutno vodeće momčadi druge hrvatske lige.