U jeku novog totalnog rata za Dinamo, Bad Blue Boysi su žestoko udarili po Zdravku Mamiću te čine sve kako bi se bjegunac od hrvatskog pravosuđa udaljio od aktualnog hrvatskog prvaka.

I dalje traje borba za Dinamo, a ona bi mogla biti riješena na skupštini 9. ožujka. O sudbini hrvatskog prvaka moglo bi odlučiti osam povjerenika s najvećim brojem učlanjenih ljudi, a sve uključene strane ubrzano rade kako bi ti povjerenici bili iz njihovog kadra.

Sada su se oglasili i službenim priopćenjem, koje vam donosimo u cijelosti.

'Parazitiraju'

"Razni mamićevski botovi upregli su se svim silama ovih dana u učlanjivanju rodbine, prijatelja, a postoje i slučajevi gdje su bez znanja učlanjivani zaposlenici i članovi drugih udruga koje s Dinamom nemaju veze. Sve kako bi za Mamića izborili za mjesta u Skupštini koja pripadaju povjerenicima. Malo mu je to što je sve ostale delegate u Skupštini sam odabrao i postavio. Na djelu je svinjarija neviđenih razmjera koja doslovno uključuje na desetine firmi, poduzetnika i parazita kojima prijeti nepovratno skidanje s Dinamove sise nakon godina i godina sisanja i parazitiranja na račun kluba. Tek će se razotkriti stvarni interes svih koji su dio ove kampanje sramoćenja kluba i sprdanja s članstvom i navijačima. Broj onih koji su upleteni u ovu operaciju, a koji od nje nemaju materijalne koristi je zanemariv.

U tim rijetkim slučajevima većinom je riječ o maloumnicima koji su popušili mamićevske laži i dali se navući na propagandu temeljenu na najnižim strastima gdje ih se plaši nekakvim komunistima, crvenima i orjunom iako je sam Mamić hodajuća slika i prilika tog establishmenta. Njemu je ta "duboka država" i omogućila da vlada i bogati se na račun kluba od prvog dana kada je u njega kročio.

Bad Blue Boysima nisu neprijatelji zaposlenici kluba niti u ovoj priči postoji neka zavjera i skriveni cilj, rasturanje svega i vraćanje na tvorničke postavke. To je samo dio propagande kojom se plaši te ljude kako bi svi služili besramno gramzivom tipu čija pohlepa nema granice. Da postoji neka zavjera i da iza nas stoje nekakve nevidljive ruke čije smo marionete, pa valjda bi mi bili ti koji bi učlanjivali od Osla do Melbournea s tuđim novcem, a ne animirali ljude da plaćaju članarinu bez garancije da će time išta postići. Mi od Dinama nismo ni uzeli ni tražili ništa, ni jednu besplatnu kartu ni bilo kakvu materijalnu korist. Na naše inzistiranje i naše traženje povećane su cijene članarina i cijene godišnjih ulaznica. Mi smo oni koji su tražili da klub prekine praksu dijeljenja karata i sramotno niskih cijena.

To je razlika između nas i drugih koji nemilo peglaju klupske kartice i žicaju besplatne karte, parkirna mjesta i putovanja na inozemna gostovanja o trošku kluba. Mi kao navijači postojimo samo onda kada dajemo i odričemo se. To je sama srž navijačkog djelovanja. Neovisnost i ljubav prema klubu. Nama ne trebaju "sponzorirana" učlanjenja i neograničen budžet da im pokažemo koliko navijača podržava promjene u klubu. Ne postoji taj novac s kojim nas i na tom polju ovakvi mogu pobijediti. A prozirnost ove mamićevske bijedne, lažljive propagande će izaći na vidjelo i onoga časa kada u klubu više ne budu oni koji su označeni kao razlog za pokretanje ove njihove akcije i stvaranja kaosa. I kada se budu morali izjasniti o izmjenama klupskog Statuta.

Mi ovu borbu nećemo izgubiti. Prvo, zato jer ne smijemo. Drugo, zato jer smo spremni za svoja uvjerenja platiti cijenu koja je njima nezamisliva. Treće, zato jer smo čisti kao suza i neovisni o bilo kome i bilo čemu u ovoj zemlji što je naša najveća snaga koju nitko drugi nema. Može sve ovo potrajati, biti će još stotine izazova i problema do našeg cilja ali on će na kraju biti ostvaren. Dinamo će biti slobodan. O Dinamu će odlučivati oni koji ga nenormalno i neizmjerno vole, a ne oni koji na njemu parazitiraju. O Dinamu će odlučivati čak i oni koji su dio ove sramotne kampanje na pogon Mamićevog prljavog novca. Na svoju vječnu i neprolaznu sramotu. Ako su članovi kluba. To nitko neće zaustaviti, trajalo sve ovo tjedan, mjesec ili godinu dana."