Dinamova plava vojska je u žestokoj ofenzivi. Bad Blue Boysi, kao i simpatizeri Dinama, na sve moguće načine pozivaju i učlanjuju sve one koji imaju svjesti važnosti trenutka, borbe za slobodni i demokratski Dinamo bez kriminalnih hobotnica i bivših policajaca. Svi moraju biti svjesni da jedino učlanjenjem možemo spasiti Dinamo od kriminalne hobotnice koja opet svojim prljavim krakovima vreba iz svog utočišta u Hercegovini.

Zdravko Mamić, pravomoćno osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, nije odustao od Dinama nego je na svoj podli način odlučio krenuti po ono što on smatra svojim, što je još prije pokrao. Grobar najvećeg hrvatskog nogometnog kluba opet lopata na dobro poznati način. Zdravko Mamić početkom veljače je najavio da se povlači iz borbe za Dinamo, no ni mjesec dana kasnije čini se da je itekako u igri. S nestrpljenjem se čeka skupština Dinama 9. ožujka na kojoj će se dogoditi konačni obračun dvije struje "mamićevske" i "antimamićevske".

Dragi naši dinamovci, vrijeme je da skupa s nama date dodatni djel"Ja sam završena priča. Nikakva demagogija. Dao sam što sam mogao. I sad kad hoću, ne mogu dati ono što mogu. Nek' se sami bore za sebe", rekao je početkom veljače Mamić, no sada je procurila audiosnimka na kojoj bjegunac od hrvatskog pravosuđa daje novac za članarinu kako bi zadržao utjecaj u klubu.

"Dragi moji prijatelji i dinamovci, evo prvi put se uključujem u rad naše grupe, ne mogu to više ovako gledati sa strane. Moram se aktivirati, ipak sam to dužan našem Dinamu i svima vama. Konkretno, molim vas da prestanemo ili smanjimo komunikaciju koja nema nikakve koristi, nego se konkretno angažirajmo, svaki od nas, na prikupljanju članova", započeo Mamić u izlaganju pa nastavio:

"Da bi najmanje četiri naša povjerenika, a onda i petog da dodamo, da vidimo tko je taj peti, a da je naš i da ga izguramo, da uđu u Skupštinu. Svaki drugi scenarij bio bi dokaz da smo potpuno nesposobni. Što treba konkretno napraviti?" Krenite sve svoje prijatelje, bližnje, rođake diljem Hrvatske, gdje god ih imate. Pošaljite im listu što im sve treba da bi bili članovi Dinama. Pošaljite im da to ispune.

Recite im da će biti učlanjeni, da će dobiti člansku iskaznicu i da neće trebati platiti članarinu jer ćemo članarinu platiti mi iz našeg fonda, a taj fond ću osigurati ja. Prema tome, vi ako ćete dati svoj doprinos i platiti za neke ljude, to je dobrodošlo, ali nemate brige, ono što ne možete napraviti, napravit ću ja. Ali dajte se pokrenite, ako nismo u stanju skupiti dvije ili tri tisuće članova, onda smo nesposobni. Idemo skupljati, primati podatke na mail i WhatsApp. Onda ćemo ih u danom trenutku tamo od ponedjeljka pa nadalje upisivati onim povjerenicima kojima će biti potrebno, od jedan do pet. Ja mislim da trebamo ići na pet, četiri su nam visoko, a petog bismo još dodali i gurnut ćemo sve do njega."

"Evo to je moj zasad doprinos, u kontaktu sam s kime treba. Slijedim vas, pratim vas, ovu bitku moramo dobiti po cijenu života, ali s konkretnim radnjama. Onako kako je to rekao moj ratnik i prijatelj Štef Kezerić - ajmo biti konkretni i suvisli."

Naravno, ove zlokobne riječi jednog gospodara tame odjeknule su među Bad Blue Boysima i svim onima koji žele slobodni Dinamo bez kriminalnih naslaga. Na Facebook profilu Zona Dinamo osvanuo je poduži post u kojem se poziva na učlanjenje.

"Dragi naši dinamovci, vrijeme je da skupa s nama date dodatni djelić svog vremena, energije i ljubavi kojom ćemo pokazati svoju aktivnu podršku, privrženost i pripadnost našem klubu i svom/našem gradu. Vremena više nema i zadnji su trenutci da otvorimo oči i prepoznamo situaciju i prekretnicu na kojoj se klub nalazi.

U tijeku je jedan od najvažnijih ratova u povijesti kluba, a skupština koja je na rasporedu 9. ožujka mogla bi biti ključna.U tu svrhu mamićevi poslušnici počeli su masovno skupljati potpise kako bi u Skupštinu kluba ugurali svoje povjerenike, a po tko zna koji put sredstva se ne biraju.

'Bez srama se dijele besplatna članstva, a šakom i kapom dijele ih ljudi koji nemaju nikakve veze s klubom'

Ono što je za neke povjerenike časna obaveza iz nekih vlastitih uvjerenja i čiste i iskrene dinamovštine za druge je samo sredstvo za zadržavanje utjecaja u klubu. Bez srama se dijele besplatna članstva, a šakom i kapom dijele ih ljudi koji nemaju nikakve veze s klubom, naravno, za zdravkove povjerenike, plaćeno zdravkovim novcem.Još jednom Dinamo se prostituira na najodvratniji način gledano iz očiju nas navijača.

Članstvo u klubu koje bi trebalo biti čast, privilegija i obaveza svakog pravog navijača okaljano je spomenutim činom jer Mamić i klika njegovih poslušnika gaze sve što je nekima sveto. Zato Vas pozivamo da i Vi svoju pripadnost pokažete učlanjivanjem u klub, ali NE BESPLATNO i ne zbog nečijeg interesa već zbog Vaših uvjerenja i pripadnosti klubu. Svi iz Zagreba i okolice zaputite se još danas ili najkasnije sutra u Ilicu u BBB Fan Shop na učlanjenje. Svi mi do sada smo imali dnevnu priliku za to i mislimo, da nam ne bi smjelo biti teško da ispunimo tu obavezu prema svom klubu.- BBB FAN SHOP - ILICA! - pokažite svijest i ljubav prema klubu!Isto tako pozivamo sve naše članove i pratitelje da podijelite ovu objavu i poruku na svojim profilima i fan-page stranicama", stoji u objavi.