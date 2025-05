Legenda Liverpoola o zvižducima za Trenta: 'To je korak predaleko'

Iako je Liverpool već u prošlom kolu protiv Tottenhama osigurao titulu prvaka i cijeli grad slavi veliki uspjeh, kraj susreta s Arsenalom (2:2) donio je neočekivan ton – zvižduke s tribina upućene prema jednom od svojih.

Trent Alexander-Arnold, koji je u 67. minuti ušao s klupe u svojoj prvoj utakmici nakon što je objavio da na kraju sezone napušta klub, dočekan je negodovanjem dijela navijača na Anfieldu. Reakcija koja je iznenadila mnoge – među njima i legendu kluba Jamieja Carraghera.

'Bio sam iznenađen koliko se zvižduka čulo. Po meni, nijedan igrač koji nosi ovaj crveni dres i koji je s klubom osvajao trofeje ne zaslužuje takav tretman', izjavio je Carragher za Sky Sports.

Dodao je i kako ne podržava ideju da se vlastitim igračima zviždi dok su još na terenu: 'Zviždati svom igraču tijekom utakmice – to nije za mene.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U osvrtu na završnicu sezone, Carragher je predložio kako bi menadžer Arne Slot možda trebao izostaviti Trenta iz posljednje dvije utakmice – protiv Brightona i Crystal Palacea – kako bi se izbjegla medijska bura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'To je bio korak previše. Moglo bi se dogoditi da je to bio njegov posljednji nastup za Liverpool, i možda bi to bilo i najbolje – jer Liverpool ne treba cirkus na kraju ove slavne sezone.'

Pogledajte video:Bayern proslavio 34. titulu i oprostio se od legende kluba

Tekst se nastavlja ispod oglasa