Legenda Barcelone nije mogla glasati, razlog će vas iznenaditi

Joan Laporta i dalje će voditi FC Barcelonu, nakon što su članovi kluba na jučerašnjim izborima ponovno dali glas aktualnom predsjedniku.

No španjolski mediji izvijestili su o neugodnom trenutku tijekom glasovanja. Marc-Andre ter Stegen, legendarni golman Barcelone, nije mogao ostvariti svoje pravo glasa. Njegovo ime, koje je trebalo biti na popisu registriranih članova tzv. sociosa nije se nalazilo na službenom biračkom popisu. Nakon više od deset minuta čekanja, Ter Stegen je morao napustiti biralište.

❌Ter Stegen marxa sense votar perquè no apareix al cens electoral#EleccionsFCB3Cathttps://t.co/Mkxi7IU0AA pic.twitter.com/kvYpQqK73B — Esport3 (@esport3) March 15, 2026

Barcelona se razlikuje od većine klubova jer pripada svojim članovima, a ne privatnim vlasnicima ili dioničarima. Članovi biraju predsjednika i upravni odbor, koji zatim donose ključne odluke o sportskim i financijskim pitanjima, dugoročnoj strategiji kluba i projektima poput obnove stadiona, što izravno utječe i na ono što se događa na terenu.

Ter Stegen je u Barcelonu stigao 2014. godine. Za klub je odigrao 423 utakmice i osvojio 19 trofeja, uključujući Ligu prvaka 2015 i šest titula španskog prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Barcelona prvu domaću utakmicu ove sezone u La Ligi igra na stadionu za trening