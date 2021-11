Nogometaši Intera slavili su protiv Sheriffa na gostovanju u 4. kolu Lige pvaka s 3:1. Inter je u drugom poluvremenu slomio Sheriff u gostima te je golovima u nastavku slavio 3-1 u ogledu skupine D.

Sve je krenulo pogotkom hrvatskog nogometaša Marcela Brozovića koji je u 54. minuti, lijepom varkom, prevario dvojicu suparničkih igrača i potom s 15 metara naciljao domaću mrežu. Bio je to prvi pogodak Brozovića za Inter ove sezone.

Potom se Interu otvorilo, a nove golove za uvjerljivo slavlje su zabili Škriniar te Sanchez nakon kombinacije Hrvata. Brozović je odigrao svih 90 minuta, dok je Ivan Perišić za Inter igrao od 64. minute.

'Nezamjenjiv je'

Nakon utakmice novinari talijanske Gazzette dello Sport napisali su neke dosta neobične rečenice o Brozoviću, ali su prije svega pozvali na produljenje njegova ugovora.

"Potpišite s njim bez odlaganja! Hrvat je bizaran tip i za*ebant, ali je i igrač odluke te nezamjenjiv. Ovo je posljednji od toliko puta da je Inter iz oluje izveo u mirne vode. Inter je blizu prvom prolasku u nokaut fazu Lige prvaka zahvaljujući briljantnoj utakmici Marcela Brozovića. Sada je na potezu Inter. Njegov gol bio je fenomenalni otvarač za konzerve, to je gol kojim je ubio senzaciju Lige prvaka. Dajte mu novi ugovor i to odmah", piše La Gazetta dello Sport, dok u drugom članku navode sljedeće...

"Nezamjenjiv i sudionik u svakoj Interovoj utakmici ove sezone, Brozović je protiv Sheriffa bio perfektan i to ne samo zbog gola koji je zabio u utakmici koja se činila ukletom. Brozović je kod gola fintirao dvojicu braniča i poslao ih u prazno, a onda je zahvaljujući telepatskoj vezi sa svojim cimerom Nicolom Barellom, koji je bio na putanji lopte i koji je legao na pod kako bi Brozović mogao šutirati. Ali to nije sve, Brozović je asistirao i kod oba sljedeća gola Intera. Uz sve to Brozović je podijelio tisuću lopti i pretrčao najviše kilometara. Brozoviću je to bio prvi gol u Ligi prvaka, a zabio ga je u 27 nastupu i ovo mu je bio 22 udarac po golu u tom natjecanju", piše tako novinar Gazzette.

Gazzetta isto tako piše i o velikom problemu s Brozovićem. Naime, Hrvat još uvijek nije potpisao novi ugovor s Interom, a Talijani pišu kako sada slijedi nova runda pregovora s Marcelovim ocem oko produljenja. U Interu tvrde da imaju golemu želju produljiti suradnju s Hrvatom i kako je on dio Interove budućnosti i projekta. Brozoviću ugovor istječe sljedećeg ljeta, što znači da već na zimu može pregovarati i na ljeto otići bez odštete.