Saga o transferu sjajnog francuskog napadača Kyliana Mbappea iz PSG-a u Real Madrid traje jako dugo. Svakoga prijelaznog roka, nebitno je li ljetni ili zimski, u medijima se pojavljuje gomila spekulacija, glasina i raznoraznih vijesti o njegovoj budućnosti. Tako je i u ovom zimskom prijelaznom roku, no sada se čini d.a bi se taj transfer mogao ostvariti. Barem sudeći po posljednjim informacijama.

Naime, on je pretprošloga ljeta potpisao produženje ugovora do ljeta 2024., uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana. No, nakon toga je prošloga ljeta odbio potpisati produženje do 2025., što znači da bi u ljeto 2024. bio slobodan igrač te će moći besplatno prijeći u drugi klub.

A svoj transfer može dogovarati od 1. siječnja ove godine i čini se da je odlučio otići iz Pariza, u kojemu, istina, zarađuje ogroman novac, ali mu je osvajanje Lige prvaka nedostižno te preseliti u Real kojemu je osvajanje LP postalo rutina.

Mbappe će odlaskom u Real ispuniti svoj dječački san, a u Madridu će ga dočekati raširenih ruku iako ih je izigrao 2022. kada je odlučio ostati u PSG-u. No, sada bi se mogao iskupiti time što će stići potpuno besplatno i predodređen je za to da postane prvo ime neke nove momčadi Real Madrida.

Real će oko Mbappea graditi ekipu, što znači da će njemu biti sve podređeno, vjerojatno na štetu suigrača.

Mbappe, naime, ne želi igrati u vrhu napada, iako bi ta opcija bila najlakša jer bi trener u početnu momčad mogao "ugurati" njega, ali i Viniciusa te Rodryga.

Mbappe je već javno rekao da ne želi igrati u vrhu napada, da se tamo ne osjeća ugodno, te da mu je omiljena pozicija na lijevom krilu. A tamo Real već ima odličnog igrača i jednu od najvećih zvijezda u mnomčadi Viniciusa Juniora. Ako se Mbappeu ispuni želja, Vinicius bi trebao preseliti na desni bok, poziciju na kojoj može pružiti puno manje no na lijevoj strani. Tada bi iz momčadi ispao Rodrygo.

Postoji i treća opcija, da Mbappe zaigra iza napadača, što mu nije mrsko, jer tada može više sudjelovati u igri, a da najsitureniji budu Vinicius i Joselu ili potencijalno nova 'devetka' koja stigne u klub. Opcija je i Rodrygo, no ne vjeruje se da će ga Ancelotti tamo koristiti, osim u slučaju krajnje nužde.

Ovo navedeno su samo tri opcije kako bi izgledao Real s Mbappeom i tek treba vidjeti kako će se ova priča završiti. No, ako uistinu sleti u Real, nema sumnje da će poboljšati momčad, bez obzira koga izbacio iz ekipe te da su pred Ancelottijem slatke muke.

