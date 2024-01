Nogometaše Real Madrida u subotu očekuje utakmica protiv niželigaša Arandine u osmini finala Kupu kralja, a uoči utakmice nogometaši niželigaša poslali su listu želja za razmjenu dresova.

Najviše igrača htjlo bi nakon utakmice dobiti dres Luke Modrića, a sada je o tome progovorio kapetan Arandine Carlos Alonso koji također priželjkuje dres našeg maestra.

"Već smo pitali Real Madrid za dresove koje želimo. Iz sigurnosnih razloga to ne možemo nakon utakmice i svi smo napravili popis. Pitao sam za Modrićev. On je primjer, veteran kao i ja. I voljen je. Pokušat ću 'ogrebati' još jedan na terenu. Onaj Kroosov. Toni je još jedan nogometaš kojemu se jako divim. Čestitat ću mu rođendan, a to je danas, 4. siječnja, i to ću iskoristiti."

"Najtraženiji dresovi su Modrićev i Kroosov. Átomo (bek Arandine op.a) je tražio Nachovu jer je on idol njegove sestre. I od vratara, Kepe i Courtoisa. Ne znamo hoće li svi doći", zaključio je Alonso.

