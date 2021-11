Borba talijanskih i švicarskih nogometaša za prvo mjesto u skupini C i izravni plasman na SP 2022. se nastavlja budući da su ove dvije reprezentacije remizirale u Rimu (1-1).

Sjajnu su utakmicu na rimskom Olimpicu odigrali Talijani i Švicarci u kojoj je počelo frcati na sve strane od samog početka, a tako je bilo zbog ranog gostujućeg pogotka Silvana Widmera u 11. minuti. Okafor je tada napravio pola posla, povratnom loptom pronašao natrčalog Widmera koji je loptu zakucao pod gredu topovskim udarcem s vrha šesnaesterca.

Jorginho promašio penal

Vrlo brzo nakon toga je Švicarska mogla povećati prednost jer je imala dvije sjajne prilike, ali je i na drugoj strani fantastično branio švicarski vratar Sommer koji je zaustavljao sjajne prilike Barelle i Chiese. No, europski prvaci do kraja poluvremena su ipak izjednačili, a nakon prekida je glavom u 36. minuti pogodio Di Lorenzo.

U nastavku je ritam ipak pao, makar je Italija bila nešto bolja i bliže drugom, pobjedničkom pogotku. Savršenu šansu za to europski prvaci Talijani su imali u 90. minuti kada je nakon reakcije VAR-a sudac Taylor dosudio jedanaesterac. No, Jorginho je pucao preko vrata i time ostavio Švicarce u igri za prvo mjesto.

Kolo prije kraja Italija i Švicarska su ostale izjednačene na vrhu (po15 bodova) te se drama seli na posljednje kolo kada Italija gostuje kod Sjeverne Irske, a Švicarska ima domaći ispit protiv Bugarske. Osim što će loviti pobjede, obje momčadi će tražiti što veće pobjede zbog gol-razlike koja je trenutačno na strani Talijana (plus od dva gola).

Škoti u kvalifikacijama

U skupini F je sve jasno i prije posljednjeg kola. Još ranije je bilo poznato da je Danska osigurala prvo mjesto i direktni plasman na Svjetsko prvenstvo, dok je nakon ovog petka poznato kako će iz ove skupine dodatne kvalifikacije igrati Škotska.

Slavili su Škoti kod Moldavije 2-0 golovima Pattersona u prvom i Adamsa u drugom poluvremenu čime su pobjegli Izraelu na nedostižnu prednost.

Savršene kvalifikacije Danske prekinuli su Farski otoci. Naime, do ovog kola je Danska imala svih osam pobjeda, ali i razliku pogodaka 27-0. No, protiv Farskih otoka je prvi put kapitulirala danska obrana i to u 89. minuti (Olsen). Danska je ipak pobijedila 3-1 i time došla do nove, devete pobjede.

Na trećem mjestu ove skupine bodovno su se izjednačili Austrija i Izrael nakon što su Austrijanci slavili u međusobnom ogledu 4-2 (dva gola Schauba).

Englezima fali bod

U skupini I Engleska je došla milimetrima blizu prvog mjesta i direktnog plasmana na Svjetsko prvenstvo. Prije posljednjeg kola Engleska ima tri boda više od drugoplasirane Poljske i za prvo mjesto Englezima, bez obzira na rezultat dvoboja Poljska - Mađarska u zadnjem kolu, treba tek bod na gostovanju kod San Marina koji ima devet poraza iz devet utakmica. Kako god, pravo čudo tek može svrgnuti Englesku s prvog mjesta jer ima i za šest golova bolju razliku pogodaka od Poljske.

Englezi i Poljaci dobili su svoje utakmice ovog petka. Engleska je na Wembleyju razbila Albaniju (5-0), a sve je bilo gotovo nakon prvih 45 minuta (čak tri gola Harryja Kanea te po jedan Maguirea i Hendersona).

Ako ništa drugo, Poljaci su lakom pobjedom kod Andore od 4-1 osigurali drugo mjesto i doigravanje. U tom susretu je Robert Lewandowski postigao dva gola (ukupno osam u kvalifikacijama), što ga stavlja na drugo mjesto ljestvice strijelaca (iza Nizozemca Depaya). Na osam golova su još Kane i Izraelac Zahavi.