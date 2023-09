Mirko Vučinić, bivši crnogorski reprezentativac, mogao bi završiti u zatvoru. Talijanski mediji tvrde da će konačna odluka biti donesena 19. listopada, a njegov odvjetnički tim žustro radi na tome da oslobodi svog klijenta.

Vučinić je bio ubojiti golgeter koji je igrao za Srbiju i Crnu Goru, a kasnije samo za Crnu Goru.

Na klupskom planu, najveći trag ostavio je u Seriji A, gdje je nastupao za Lecce, Romu i Juventus.

Karijeru je završio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Al-Jaziri.

Tužiteljstvo Vučinića tereti za utaju poreza u iznosu od 13 milijuna eura, te da je od 2014. do 2017. godine trebao platiti porez u Italiji što on nije učinio. Za to traže kaznu zatvora u trajanju od četiri godine!

Njegova obrana pokušava dokazati da je on plaću primao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a ne u Italiji.

