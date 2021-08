"Vjerujemo u prolaz", poručio je trener Dinama Damir Krznar na današnjem obraćanju medijima uoči sutrašnje utakmice protiv Šerifa iz Tiraspola, uzvrata play-offa Lige prvaka.

Dinamo je u Moldaviji doživio jedan od najgorih poraza u svojoj povijesti, bar što se europskih natjecanja tiče, ali još uvijek postoji nada da će se sve to preokrenuti.

"Sutra je jedna specifična, posebna utakmica. Sve statistike u neku ruku padaju u vodu. Uvijek se volimo loviti za zakon velikih brojeva, jednom im se to mora dogoditi. Moramo svoje ciljeve izrealizirati na najbolji mogući način, a onda će se to pretvoriti u rezultat. Ne smijemo zanemariti kvalitetu Šerifa, dobri su u obrani, a imaju i kvalitetu prema naprijed, sve su to pokazali prije tjedan dana. Na nama je da limitiramo njihove dobre stvari", rekao je Krznar.

Brojni izostanci

Ima Dinamo velike probleme s kadrom, obrana je desetkovana, pogotovo stoperske pozicije.

"Odluku o formaciji bih volio da ostane zatvorena iz razumljivih razloga. Ne bismo htjeli otkrivati previše protivniku. Jakić nije dobar, zglob je otečen nakon duela s igračem Lokomotive. Jučer nije bio spreman za trening, vidjet ćemo da li će biti danas pa onda odlučiti što s njim.. Ademi neće biti spreman za početak, bit će na klupi i čekati svoju priliku za ulazak ako bude potrebno. Bez obzira na poteškoće, sutra je prevažna utakmica da se vadimo na ikoga. Ako Livaković i Zagorac budu morali igrati stopere, to će i napraviti. Imamo rješenja u našem kadru i vjerujem da možemo napraviti dobar rezultat", rekao je Krznar pa zaključio:

"Moramo obraniti gol, ali to ne znači da ćemo igrati bunker. Moramo krenuti ofanzivno, to ćemo pokazati i sastavom, ali ne smijemo zanemariti fazu obrane. Bili smo koncentrirani na napad u Tiraspolu i to je bila greška. Ovim putem apeliram na momčad da se mora voditi briga o oba kraja terena, a da ćemo krenuti ofanzivno od 1. do 120. ili 125. minute, to vas uvjeravam da hoćemo."