Nogometaši Dinama zasjeli su na vrhu ljestvice Prve HNL 2-0 (2-0) gostujućom pobjedom protiv Gorice u 14. kolu u utakmici koja je odigrana na rubu regularnosti zbog guste magle koja je otežavala vidljivost.

Pogotke za Dinamo postigli su Bruno Petković (31-11m) i Komnen Andrić (37). Nakon utakmice trener Dinama, Damir Krznar, komentirao je pobjedu i navodnu krizu u kojoj se Dinamo nalazi posljednje vrijeme.

"Imputirali su nam mini-krizu prije ove utakmicu, a svaka kriza se rješava još većim radom. Tako smo i napravili. Imali smo dva treninga puna energije, poslije kojih smo odigrali radnu utakmicu u Velikoj Gorici i igrom zaslužili ono što smo uzeli, a to su tri boda. Nemir je svuda oko nas, ali u našem domu su samo rad, mir i zadovoljstvo", rekao je Krznar i onda još naglasio.

"I meni i kolegi Renduliću je bilo teško voditi utakmicu po ovakvoj magli. Nekad sam vikao da bi me igrači čuli, a ne zato što sam vidio što rade na terenu. One koji su bili udaljeni, nisam vidio. Ipak, to je čar nogometa. Igra se u svim uvjetima, po kiši, suncu, snijegu, ledu, pa i magli, kao ovoga puta", rekao je Krznar.

Susret je komentirao i trener Gorice, Krunoslav Rendulić, koji kaže kako ne zna kako je izgubio utakmicu.

"Ne znam ni sam kako sam izgubio ovu utakmicu. Nisam vidio ni penal ni loptu koja je letjela za Andrića. Ovi uvjeti nisu imali smisla, iako se prije utakmice uopće nije razgovaralo o odgodi", rekao je Rendulić i još napomenuo.

"Ne mogu igračima ništa zamjeriti, mi smo odigrali dobro. Uspjeli smo prisiliti Dinamo na obranu u pojedinim razdobljima utakmice, što malo kome uspijeva. Imali smo i šanse koje nismo iskoristili, ali smo napravili i dvije katastrofalne pogreške u obrani, koje su odlučile pobjednika. To je ono što nas stalno prati u utakmicama s najboljim klubovima, previše toga smo poklonili ove sezone", rekao je trener Gorice.