Nogometaši Dinama zasjeli su na vrhu ljestvice Prve HNL 2-0 (2-0) gostujućom pobjedom protiv Gorice u 14. kolu u utakmici koja je odigrana na rubu regularnosti zbog guste magle koja je otežavala vidljivost.

Pogotke za Dinamo postigli su Bruno Petković (31-11m) i Komnen Andrić (37).

Do prednosti je Dinamo stigao iz dubiozne situacije, nakon što je lopta iz auta ubačena u domaći kazneni prostor u duelu su bili Petković i Mitrović, oba su igrača završila na tlu, a sudac Lovrić je pokazao na kazneni udarac. Pregledom snimke ne može se utvrditi što se uistinu dogodilo zbog slabe vidljivosti, a upravo je to bio i razlog zašto VAR nije bio u funkciji. Izvođenja najstrože kazne primio se sam Petković te je bio siguran za 1-0.

Andrić povisio i sporna situacija za Goricu

Susret je praktički bio riješen u 37. minuti, Šutalo je ispucao loptu sa svoje polovice igrališta u isključivoj namjeri da ju odbaci što dalje od svog gola, no Andrić je na drugom kraju terena iskoristio neodlučnost domaćih stopera, domogao se lopte i smireno svladao Kotarskog.

Imala je Gorica nekoliko prilika za povratak u dvoboj, no Lovrić i Doka nisu bili na visini zadatka, a u 70. minuti je magla još jednom bila saveznik Dinama. U kaznenom prostoru gostiju Franjić je rukama zadržao Delfija onemogućivši ga da dođe do lopte, sudac Lovrić ostao je nijem, a izostanak VAR-a nije mu ponudio priliku da bolje pogleda tu situaciju i dosudi kazneni udarac za domaće.

Dinamo je ovom pobjedom stigao do učinka od 27 bodova, koliko imaju i Rijeka i Osijek, ali s jednom utakmicom manje odigranom od spomenutog dvojca. Gorica je šesta sa 18 bodova, koliko ima i peta Lokomotiva.

PRVA HNL, 14. KOLO

Gorica - Dinamo 0:2

Gorica: Kotarski, Keita, Krizmanić, Jovičić, Doka, Babec, Pršir, Lovrić, Kalik, Mitrović, Dieye

Dinamo: Livaković, Franjić, Teophile-Catherine, Šutalo, Moharrami, Mišić, Gojak, Oršić, Ivanušec, Petković, Andrić

TIJEK UTAKMICE

90' + 6' - Kraj utakmice.

90' - 5' - Gorica pokušava još malo pritisnuti, ali ne ide baš. Dinamo od vrlo dobro odradio obrambene zadaće danas, a to je vrlo teško po ovakvim uvjetima.

90' - Još će se šest minuta igrati. Možda malo previše, ako nas pitate, s obzirom na to da se prekidala utakmica zbog magle, nekako nam nema smisla sada je produživati baš za toliko.

87' - Umrtvila se sada utakmica, možda zato jer se igrači baš ne vide međusobno na terenu, a možda im je već dosta ovog srljanja po magli.

81' - Nastavljena je utakmica. Vidljivost je katastrofalna i igrači se jedva vide, ali nekako će se valjda završiti.

79' - Utakmica je prekinuta zbog magle i dima od baklji.

75' - Lovrić iz slobodnjaka već drugi put, ali opet neprecizno. A negdje tamo u pozadini zapaljene su baklje, nekoliko njih.

71'- Delfi sada šutira, ali od bloka se odbija Livakoviću u ruke.

70' - Pao je Delfi u duelu s Franjićem. Pomoći VAR-a nema zbog magle i sudac je rekao da penala nema.

69' - Gorica se sad malo razmahala, pritisnuli su Dinamo i sada je Livaković morao čupati jedan šut s linije. Odlična obrana.

65' - Voljeli bismo da imamo što za istaknuti, ali za sada nema nikakvih ozbiljnijih akcija i šansi, samo puno magle i bitke u veznoj liniji.

59' - Gorica je imala sjajnu šansu s nekih 26-27 metara iz slobodnjaka, Lovrić je pucao, ali išlo je preko gola.

52' - Gojak je sada pokušao izvana, ali išlo je to ravno u Kotarskog i slab je šut bio.

50' - Gorica je nešto bolje otvorila, više pritišću i ne dozvoljavaju Dinamu da razvije neki ozbiljniji napad.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Magla je i dalje tu, možda je čak još i gušća, ali pokazalo se da igrači mogu djelovati i u takvim uvjetima.

45' - Kraj prvog dijela. Sudac je odredio da neće biti nadoknade.

40' - Dinamo se sada razmahao. Orišić je sjajno pucao s lijeve strane iskosa u suprotni kut, ali za malo je promašio.

37' - GOOOOL! ANDRIĆ! Šutalo je poslao jednu dugu loptu po zraku prema Andriću u napadu, ovaj je fantastično primio loptu, dok su braniči Gorice samo gledali i na kraju je lako i rutinski zabio u jedan na jedan situaciji.

35' - Ha moramo priznati još je i dobra utakmica s obzirom na to kakvi su vremenski uvjeti. Iako je tempo nešto sporiji, tu i tamo bljesne neki napad.

30' - GOOOOL! PETKOVIĆ! Ponovo je Bruno izveo penal u onom svom stilu, odšetao se do lopte i čekao do posljednje sekunde kako bi vidio reakciju vratara. Loptu je poslao u jednu, vratara u drugu stranu. Impresivno zaista.

30' - Petković je pao u kaznenom prostoru i sudac Lovrić pokazuje na bijelu točku.

26' - Ivanušec je sada povukao dobru kontru, ali nitko živ ga nije došao ispratiti i šansa je propala, a usput bacite oko kakvi su uvjeti u Gorici.

20' - Livaković je sada skida fantastičan udarac glavom Lovrića, išlo je to pod prečku, ali sjajno je intervenirao Livi.

18' - Ivanušec je sada pokušao, ali ništa od toga...

16' - Prva prava šansa tek sada. Lovrić je pucao, ali nije bio precizan. Inače, valja spomenuti kako se igrači Gorice zbog crvenih dresova još i vide, ali Dinamo s ovim svijetlim dresovima se doista teško razaznaju u magli.

10' - Dinamo je za sada, koliko to magla dozvoljava, bolji i opasniji, ali prijetnji po gol nije bilo.

5' - Teško da će se igrati danas neki dinamičan i riskantan nogomet jer magla dosta otežava stvari igračima. I eto za do sada nije bilo nekih opasnosti.

1' - Počela je utakmica, a vidljivost je doista slaba i teško razaznajemo igrače.

17:00 - Teren u Gorici prekrila je gusta magla i vidljivost je dosta slaba, ali ne govori se za sada o odogodi.

16:30 - Evo nam i današnjih sastava.

16:00 Nakon što su uspješno odradili kup-utakmice, Dinamo i Gorica susrest će se u prvenstvenom dvoboju u Velikoj Gorici. Ulog je velik, a Dinamu trebaju bodovi kako bi se vratio na pobjednički put u prvenstvu i opet napao sam vrh ljestvice.

"Puno nam znači pobjeda u Kupu, ona uvijek nosi dobru atmosferu. Nikad ne možete opušteno ući u ijednu utakmicu, a pogotovo ne u Kupu. Apsolvirali smo je pobjedom, to je bitno i u takvoj atmosferi dočekujemo dvoboj protiv Gorice" istaknuo je Dinamov trener Damir Krznar prije ove utakmice.

"Gorica je momčad koja već tri godine u kontinuitetu pokazuje stabilnost i kao klub u cjelini, a i stabilnost izvedbe na terenu. Bez obzira na to što su u tom razdoblju promijenili nekoliko trenera, momčad je i dalje čvrsta, organizirana i čeka nas težak posao.", dodao je.

Rendulić: Spremni čekamo Dinamo

"Što reći o Dinamu? To je naša najkvalitetnija momčad, satkana od iznimnih pojedinaca, mahom su to reprezentativci, no mi unatoč tome svoju šansu vidimo. Tražit ćemo svoju šansu od početka, učinit ćemo sve da ugrozimo Dinamo, da uzmemo sva tri boda", rekao je prije utakmice trener Gorice Krunoslav Rendulić.

"Pobjeda u Kupu jako nam je dobro sjela i spremni dočekujemo Dinamo. Moramo opušteno ući u utakmicu, igrati svoju igru, i imat ćemo svoju šansu", zaključio je Rendulić.