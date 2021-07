Slavni hrvatski veznjak i nesuđeni reprezentativac, Filip Krovinović, novi je igrač Hajduka. Krovinović je najveće pojačanje ove sezone na Poljudu, uz Marka Livaju, a u Hrvatsku se vraća nakon skandala u matičnoj Benfici.

Portugalski velikan igrao je prijateljsku utakmicu protiv Covilhe, a u svakom poluvremenu igrala je jedna momčad. Krovinović nije dobio niti minute i nakon utakmice snimljen je kako s nepoznatom osobom vrijeđa trenera Jorgea Jesusa.

Zbog toga je Hrvat izbačen s priprema i postavljen na transfer-listu. Spominjao se mogući povratak u Englesku gdje je imao relativno uspješne epizode u West Bromwich Albiona i Nottngham Forresta. No, Forrest ga nije otkupio i ovoga se ljeta vratio u Benficu, a sada je stigao na Poljud.

Detalji transfera

Dakako, ono što javnost najviše želi znati jest koliko je Hajduk platio Krovinovića i kolika će Hrvat imati primanja na Poljudu. Benfica je dobila nemalih 1.5 milijuna eura odštete, što je polovica onoga koliko Krovinović vrijedi prema Transfermarktu, pa se može reći da su dobro i prošli.

A što se ugovora tiče, on sigurno neće biti onako visok kao u Benfici, ali može se računati na to da će Krovinović biti među plaćenijima i što je jedino služben potvrđeno, potpisao je do 2024. godine.

Spomenimo kako je, kao dio dogovora između Hajduka i Benfice, ugovorena i prijateljska utakmica ovih dvaju momčadi.