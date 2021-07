Slavni hrvatski veznjak i nesuđeni reprezentativac, Filip Krovinović, novi je igrač Hajduka.

"S posebnim zadovoljstvom možemo potvrditi da su HNK Hajduk i S.L. Benfica postigli dogovor o transferu Filipa Krovinovića koji je danas na Poljudu potpisao ugovor s Bijelima do ljeta 2024. godine! Filip je danas prošao liječničke testove i odmah će se priključiti treninzima prve momčadi. Izabrao je dres s brojem 23", objavili su Bijeli.

"Filip je igrač koji će uskoro napuniti 26 godina, stekao je veliko nogometno iskustvo igrajući na višim razinama, od portugalske prve lige s Benficom i Rio Aveom do Championshipa i engleske Premier lige. Radi se o polivalentnom veznom igraču koji može podjednako kvalitetno igrati na gotovo svim pozicijama u veznoj liniji, kao i u različitim sustavima igre, što nam je bio prioritet u izboru igrača. Prema karakteristikama koje posjeduje, kompatibilan je stilu i modelu igre kojeg želimo izgraditi te svojim visokim kvalitetama može stvarati razliku i sigurno će donijeti dodatnu kvalitetu u našoj igri te će predstavljati znatno pojačanje za našu momčad", istaknuo je sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

"Dosta puta se proteklih godina pisalo o mogućnosti mog dolaska u Hajduk, napokon sam ovdje i jako sam sretan zbog toga. Svi su me od prve sekunde toplo dočekali i mogu se samo zahvaliti na tome. Znam dosta igrača Hajduka, od Kalinića, Livaje, Eleza... Biuka sam nedavno upoznao, igrao sam protiv Vukovića. Nadam se da ćemo kao ekipa dobro funkcionirati. Do potpisa za Hajduk je došlo zbog obostranog interesa, Klub je htio, ja sam to jako želi i na kraju se ostvarilo. Nisam htio čekati kraj prijelaznog roka. Imao sam i bolje ponude što se tiče financija, ali kako vi u Dalmaciji kažete "nije u šoldima sve...". Veselim se početku, treninzima i utakmica. Dat ću sve od sebe, to obećavam", rekao je Krovinović nakon potpisa ugovora.

Ovaj nogometaš rođen je 29. kolovoza 1995. godine u Zagrebu gdje je i započeo svoju nogometnu karijeru. Kao senior je odigrao 78 utakmica za NK Zagreb odakle je 2015. godine napravio transfer u portugalski Rio Ave. Tamo je proveo dvije sezone nakon čega je potpisao petogodišnji ugovor s Benficom s kojom je u svojoj drugoj sezoni osvojio naslov prvaka Portugala.

Potom je dvije sezone bio na posudbi u West Bromwich Albionu za kojeg je odigrao ukupno 55 službenih utakmica. Posljednju sezonu proveo je na posudbi u Nottingham Forestu za koji je odigrao ukupno 19 službenih utakmica.