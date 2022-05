U subotu u 21.35 sati na autocesti A1 kod odmorišta Desinec navijači Hajduka napali su policajce koji su ih organizirano pratili s utakmice u Zagrebu. Odbijajući napad policija je uzvratila vatrenim oružjem kojim su ranjena dvojica napadača, a u napadu je ozlijeđeno desetak policajaca, priopćeno je.

"Ništa nije davalo povoda da će se nešto ovakvo dogoditi, međutim kada je kolona vozila došla nasuprot postaje Desinec u jednom trenutku staju, blokiraju sva tri prometna traka, istrčavaju iz vozila i kreću u napad na policijske službenike. U medijskom prostoru ima različitih natpisa koji imaju za cilj napraviti razdor između Hrvatske policije i građana, pa tako imamo natpis da je sinoć postupala Mamićevska policija, takve izjave policija smatra krajnje uvredljivim posebno u okolnostima kada je ozlijeđeno 20 policijskih službenika. Policija je sinoć radila svoj posao u cilju zaštite i uspostave narušenog javnog reda i mira, u cilju zaštite osobnog života, kolega i života svih tih napadača“, istaknuo je na presici zamjenik Glavnog ravnatelja PUZ-a Damir Barić.

'Višegodišnja tortura'

"Upozoravamo da se u ovom slučaju radi o eskalaciji višegodišnjeg nasilja i torture kojima su navijači izloženi dugi niz godina, vrlo često zahvaljujući sprezi korumpiranih pripadnika ili suradnika osuđene zločinačke organizacije u nogometu i njima bliskih kadrova iz policijskih struktura, kao i osoba iz ovog sustava koje im barem nesvjesno asistiraju," poručili su pak iz Torcide.

Član Uprave Dinama Krešimir Antolić gostujući HRT-ovoj emisiji 'U mreži prvog' rekao je da je ovo što se dogodilo jako loše te da svi trebaju biti sretni što nije bilo smrtnih posljedica. Također, odgovorio je i na prozivke navijača Hajduka vezano za zabranu unošenja transparenata na utakmicu zbog čega na kraju nisu ušli na stadion.

Nije bilo zabrana?

"Nitko nikomu ništa nije zabranio. Mi smo jednostavno četiri dana prije utakmice Hajduku dostavili upute kako navijači toga kluba trebaju unijeti transparente i svoje navijačke rekvizite na jug stadiona u Maksimiru. To je nešto što je uobičajeno. To što navijačka skupina Torcida to nije poštovala, to nije pitanje ni problem Dinama. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo i žao mi je što se to dovodi u korelaciju s najnormalnijim postupanjem Dinama kao organizatora", poručio je član Uprave Dinama te je progovorio o svom angažmanu na Maksimiru, a iznio je i svoj stav o Torcidi.

"Ja za gospodina Mamića uopće nisam radio. To su gluposti. Dao sam otkaz u policiji i došao raditi u Dinamo. Ovdje se radi o dugogodišnjoj frustraciji Hajdukovih navijača jer 17 godina nisu osvojili naslov prvaka. To je istina. Ali, to ne smije biti problem hrvatskog nogometa niti to treba biti problema Dinama. Godinama im se lagalo, uvjeravalo se ih da će Hajduk baš sutra biti prvak i nikako da se to dogodi. Tu se nagomilala frustracija. Torcida kroz model koji tamo vlada upravlja klubom, kroz Nadzorni odbor. Oni su zamislili da su iznad zakona i kluba, iznad svega. Gdje god im netko krivo kaže nastane frustracija, pojačana time što Hajduk 17 godina nije prvak", poručio je.