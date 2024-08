Kranjčar o Dinamovoj sudbini u LP: 'Mogu parirati bilo kome, a to će i pokazati'

A kako Dinamo u Ligi prvaka vidi Niko Kranjčar doznala je Dona Diana Prćić. S njime je ekskluzivno za RTL razgovarala na četvrtom memorijalnom veteranskom malonogometnom turniru Zlatko Cico Kranjčar, koji se igra ovog vikenda na zagrebačkoj Volovčici.

Dinamo je doznao sinoć protivnike u Ligi prvaka. Kako ste vi doživjeli ždrijeb i tko je po vama najopasniji protivnik?

"Pa svi su opasni, naravno. Mislim da je predivno da je Dinamo opet u Ligi prvaka. Mislim da je to uspjeh koji je vrhunac Dinamove sezone i mislim da je to jedna velika stvar i veliki uspjeh za ne samo Dinamo, nego i hrvatski nogomet koji se nije baš proslavio klupski. Ždrijeb je takav kakav je, ima atraktivnih protivnika, ima onih koji su manje atraktivni. Vjerujem da Dinamo sa svojom kvalitetom i s igračkim kadrom koji ima i sa stručnim stožerom i naravno s podrškom navijača mogu parirati bilo kome i uvjeren sam da će to i pokazati ove godine"

Uvjereni ste u to, a što mogu učiniti u Ligi prvaka dokle mogu dogurati, po vama ova momčad sada?

"Pa ja moram priznati da mi još uvijek nije jasan ovaj format Lige prvaka, pa mi je užasno teško na temelju toga davati prognoze. Mislim da je svima nama nogometnim navijačima poprilično novi koncept i zbrajanje raspored na tablici tko poslije ide na koga…"

Dosta je upitnika nad glavama među svima?

"Pretpostavka je da će puno ekipa na kraju imati podjednak broj bodova, tako da mislim da kad ova prva sezona prođe da ćemo biti pametniji. Ponavljam, Dinamo može sa svakim igrati. Stvarno mislim da imaju vrlo dobru jednu ekipu i ako svi ostanu na okupu, kao što izgleda koliko ima još dan dva do kraja prijelaznog roka, uvjeren sam da stvarno mogu skupiti popriličan broj bodova".

Svakako će to biti i poslastica za navijače koji stižu na Maksimir, ali bit će to i gostovanja za pamćenje, ali dosta se govori o stanju na stadionu.

"Pa da mislim da je to nešto što se predugo govori, a ništa se ne čini. I dalje živimo u nekoj iluziji da će se promijeniti. Nažalost, nismo svjedoci toga. Nadamo se da ćemo za našeg života zaživjeti da će taj stadion konačno biti izgrađen."

Nalazimo se ovdje na memorijalnom malonogometnom turniru Zlatko Cico Kranjčar. Vrijeme prolazi sjećanja ne blijede. Koliko vam znači zapravo sve ovo?

"Znači mi užasno puno. Drago mi je da se to događa, da baš ovdje na ovom mjestu gdje je tata odrastao. Drago mi je da vidim svake godine jako puno ljudi, da se jako lijepo druže, vesele i da uživaju u životu", zaključio je Niko