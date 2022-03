Hrvatska nogometna reprezentacija s remijem protiv Slovenije (1-1) i jučerašnjom pobjedom nakon preokreta protiv Bugarske (2-1) u Dohi završila je svoj nastup na mini pripremnom turniru u Dohi.

Najbolji igrač Vatrenih, generalno gledajući, bio je Andrej Kramarić. Krama je zabio vodeći gol Sloveniji za 1-0, da bi protiv Bugara prvo izborio penal, a onda maestralno zabio za pobjedu. HNS se sinoć na svom Facebook profilu pohvalio dobro odrađenim poslom Andreja Kramarića.

Nikola Jurčević jučer nam je u razgovoru secirao Hrvatsku u Dohi. Govorio je i o Kramariću i njegovoj poziciji koja njemu najviše odgovara...

Ulaskom u igru Andreja Kramarića protiv Bugarske sve se okrenulo. Više mu odgovara pozicija na kojoj više voli igrati, kao povučenija špica...

"To je neka vječna priča. Naravno da njemu to više odgovara. Međutim, reprezentacija je reprezentacija i svaki taj neki potez te vrste uzrokuje možda pomicanje na nekom drugom mjestu. Ako sad pričamo o takvoj situaciji, da njemu najviše odgovara takva uloga, a onda imamo veznu liniju kada je standardna, da tu igraju Brozović, Modrić i Kovačić. Znači, u jednoj takvoj varijanti jednostavno ne postoji više taj igrač, ako pričamo o sistemu da igramo s 4 iza u takvom sistemu nema više tog igrača koji može biti iza, to znači da u toj situaciji jedini koje može biti centralni napadač je Kramarić", rekao nam je popularni Jura i dodao:

"Znači, ako igraš 4-3-3 sustav. No, ne bih toliko više robovao što Kramariću više odgovara, jasno je da mu povučenija špica više odgovara. No, sve skupa se ne može zadovoljiti. Neki igrač mora biti žrtva i to praktički standardan. No, osnovna i najbitnija stvar je ta da je Kramarić u Dohi zabio 2 gola, od kojih je drugi bio spektakularan. Ono, baš je minijatura bila izvanredna. Gol, ma ono, izvanredno nešto. To je pokazatelj da jednostavno sama situacija, kad se Kramarić nađe negdje u šesnaest metara, a ova situacija je bila takva da je on dao gol u maniri jednog centarfora, jer se radnja dogodila u samom srcu šesnaest metara, pokazuje da je Andrej Kramarić igrač koji uvijek može biti određena garancija za pogodak".

