Dinamo je u samo tri mjeseca ove sezone već nekoliko puta duboko razočarao svoje navijače. Neuvjerljive predstave, porazi od slabijih momčadi unijeli su nemir u maksimirske dvore, ali i među navijački puk. Međutim, hrvatski prvak odlično stoji u usporedbi s nekim europskim klubovima koje smatramo velikima i uspješnima.

Otkud uopće krenuti? Nekako nam je najbliži Ajax zbog trojice Hrvata koji nastupaju za Kopljanike - Josip Šutalo, Borna Sosa i Jakov Medić dio su rostera koji ima najgori start sezone u klupskoj povijesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U susretu 9. kola nizozemskog nogometnog prvenstva Ajax je na gostovanju izgubio od Utrechta sa 3-4 upisavši četvrti uzastopni ligaški poraz. Kopljanici se nalaze na pretposljednjem, 17. mjestu ljestvice, a ispod njih je Volendam koji ima samo jedan bod manje. U 120 godina dugoj povijesti Ajax nikada nije povezao osam utakmica bez pobjede, ali sada im je to pošlo za rukom. Nažalost svih navijača, ali i na iznenađenje ljubitelja nogometa diljem svijeta.

Naravno, nije hrvatski obrambeni trojac kriv za sve što se događa u klubu iz Amsterdama, ali naravno da se nalaze na udaru kritika obzirom na to koliko lako protivnici dolaze do pogodaka. Brojni stručnjaci oštro kritiziraju igrače Ajaxa, ali pad kluba iz Amsterdama datira još u proljeće 2022. godine kada je legenda kluba Marc Overmars optužen za seksualno uznemiravanje. Kasnije, klub je napustio trener Erik Ten Hag, a politika Edwina van der Sara i Svena Mislintata nije bila dugoročna ni uspješna, stoga Ajax tavori na dnu prvenstvene ljestvice, a niti u Europi nije puno bolji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, nakon što nisu ni izborili kvalifikacije za Ligu prvaka, igrači Ajaxa su prošli u skupinu Europske lige, ali tamo u prva dva kola nisu uspjeli pobijediti grčki AEK i francuski Marseille.

Može i gore od toga

Za razliku od Ajaxa, koji je čak i okusio slast pobjede ove sezone, isto se ne može reći za Olympique Lyonnais ili kraće vam - Lyon. I za francuskog diva nastupaju dva Hrvata, također defanzivca - Dejan Lovren i Duje Ćaleta-Car članovi su Lyona koji nakon devet kola ne zna za pobjedu te se nalazi na samom dnu ljestvice sa tri osvojena boda. Oni su kao i Kopljanici, srušili negativan rekord, a u ovom je slučaju najgori start sezone u klupskoj povijesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kraljevi nultih, koji su na ulazu u 21. stoljeće čak sedam puta osvajali Ligue 1 i bili standardni sudionici nokaut faze Lige prvaka, danas su u potpunom rasulu. Protekle dvije sezone nisu uspjeli biti ni među pet najboljih u prvenstvu, a krajem prošle godine klub je preuzeo John Textor, a u suvlasništvu je i tvrtka Iconic.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Da stvar bude gora po Lavove, L'Equipe je izašao s informacijom kako tvrtka Iconic traži povratak uloženih sredstava (oko 75 milijuna eura), te se žele povući iz projekta. Jedina sreća koju imaju je da ih navijači nisu napustili, u pet uvodnih domaćih utakmica na prosjeku su od 43 tisuće gledatelja. Impresivno, a to će im definitivno biti potrebno jer s ovakvim izvedbama borba za ostanak izgledna im je opcija za tekuću sezonu.

Još jedan klub koji se drastično srozao je Basel. Dvadeseterostruki prvak Švicarske već šest godina ne zna za titulu prvaka, a taj niz definitivno će se produžiti za još jednu godinu, a kako stvari stoje grčevito će se boriti za ostanak u ligi.

Klub koji je u posljednjih 10 godina igrao dva polufinala i dva četvrtfinala Europske i Konferencijske lige trenutno je u kritičnom stanju. Jedna pobjeda u 10 utakmica katastrofalan je skor, a u europskim kvalifikacijama eliminirao ih je - Tobol. Zvuči poznato?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, glavnu riječ u klubu vodi David Degen i očito je kako to ne ide. Međutim, navijači mu drže leđa.

Politika kluba zadnjih godina je dovoditi mlade igrače iz jačih klubova na posudbu, te dovođenje jeftinih igrača s ciljem da overperformaju. Zvuči poznato?

Sav taj fokus na kratkoročnost sada dolazi na naplatu, a kada se do kraja uvuku u ralje krize, bit će im jako teško iz nje izaći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pad je krenuo porazom od Dinama

Još jedan posrnuli velikan je Rosenborg. Najtrofejniji norveški klub (26 naslova) bio je neprikosnovenih devedesetih i nultih, a mini-kriza koja ih je zadesila početkom 2010.-ih prekinuta je, te su od 2015. do 2018. ponovno osvajali domaće prvenstvo. U ljeto 2019. ambicije su bile velike - plasman u Ligu prvaka i osvajanje domaćeg prvenstva, ali ništa od navedenog nije se dogodilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamo je Norvežane izbacio u play-offu Lige prvaka, a norveški crno-bijeli idućih pet godina nisu uspjeli osvojiti naslov prvaka Norveške. Primat su preuzeli Molde i Bodo/Glimt.

Jedina svijetla točka kluba trenutno je Svenne Nypan, 16-godišnji dragulj za kojeg se već otimaju neki premierligaški klubovi. Možda nekakva financijska injekcija pomogne Rosenborgu za slaganje momčadi koju će povesti u iduću sezonu, kad je već ova izgubljena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo

Kada smo apsolvirali najveće šokove ove sezone, prijeći ćemo na one nešto manje, ali svejedno neočekivane situacije u pojedinim prvenstvima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, baš kao i Dinamo, kojeg možemo prozvati vječnim prvakom, u manjim problemima našli su se i Red Bull Salzburg te Ludogorets.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Austrijski Bikovi u posljednjh 17 sezona ne znaju za plasman slabiji od drugog mjesta kojeg su ostvarili 4 puta, dok su prvaci Austrije bili u čak 13 navrata (zadnjih 9 sezona).

Već u 11 uvodnih utakmica izgubili su dvaput, što je duplo više nego u cijeloj prošloj sezoni. Momčad iz Salzburga redoviti je sudionik Lige prvaka i nokaut fazi Europske lige, ali ova sezona mogla bi im biti paprena, obzirom da im Sturm iz Graza već bježi četiri boda, a usto je i neporažen. Igranje s mladom i neiskusnom momčadi na dva fronta moglo bi biti kobno za Salzburg. Roko Šimić jedan je od igrača koji će morati iskočiti i spasiti svoj klub od kiksa koji bi im mogao onemogućiti igranje u elitnoj Ligi prvaka iduće sezone.

U problemima se nalazi i Ludogorets. Bugarski klub osvojio je tamošnje prvenstvo u posljednjih 12 sezona, jednostavno su neprikosnoveni vladari te lige, ali ove sezone nešto se počelo mijenjati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz kvalitetne klubove iz sofije (CSKA, CSKA 1948, Levski), ove sezone ozbiljno guraju i plovdivski Lokomotiv, te Černomorec iz Burgasa.

Momčad iz Razgrada u 12 kola već pet puta nije uhvatila puni plijen. Također, u Konferencijskoj ligi poniženi su sa ogromnih 7-1 od danskog Nordsjaellanda, stoga će im igranje na dva fronta definitivno predstavljati problem, pogotovo ako se uzme u obzir prodaja i dvojice glavnih ofenzivaca - Kirila Despodova i Igora Thiaga.

Je li Dinamo zaista zaslužio toliko kritika?

Buka oko lošeg Dinamovih rezultata opravdana je, ali jesu li stvari zaista toliko loše? Pogledamo li sve ove navedene klubove, a definitivno ima i onih koji su već ispali u niže rangove, činjenica jest da se to događa. Ako ćemo to gledati isključivo kroz prizmu Dinama, za čija klupska previranja znamo, kao i izvlačenje novaca iz kluba, dijeljenja provizija s menadžerima, onda uz trenutno stanje na ljestvici ne bi trebalo biti previše brige. Naravno, to ne znači da Dinamu, kao i svim navedenim klubovima treba nekakav klik koji će promijeniti situaciju nabolje.

Loše odrađivanje posla, klupska previranja, manjak financija i sama klima oko kluba može utjecati na izvedbe igrača, a tu postoji i onaj najvažniji faktor, a to su - protivnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Protivnička želja za uspjehom najčešće dolazi kada igraju protiv onih najvećih, najeksponiranijih i najuspješnijih. Nije ni čudo da kada, uz dužno poštovanje svima, netko slabiji nanjuši krv i pruži 120% svojih mogućnosti, dođe do kikseva onih jačih i bogatijih.

U svakom slučaju, ako ste jedan od onih koji voli pratiti posrnule divove, navijaati za njih da se vrate na staze stare slave ili čak upravo to pokušati napraviti s njima na nekoj od videoigrica, nadamo se da smo vam dali nekakvu ideju.

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo