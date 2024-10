Kovačić nakon genijalne utakmice: 'Dobio sam sjajnu loptu, kontrolirao ju i uspio dobro završiti'

Mateo Kovačić zasjao je u sedmom kolu Premier lige postigavši dva ključna gola u pobjedi Manchester Cityja nad Fulhamom (3-2). Ova dva precizna udarca izvan kaznenog prostora preokrenula su rezultat nakon što je gostujuća momčad povela s 1-0, omogućivši domaćinima preokret i osvajanje tri boda.

"Puno mi znači, pogotovo jer mi je supruga trudna, pa je bilo posebno drago postići nekoliko pogodaka za našu bebu. Na kraju smo imali sreće što imamo Edersona na vratima jer je Fulham mogao izjednačiti. Kao veznjak, naravno da želim postizati golove, ali to mi nije primarni zadatak. Ako mogu pomoći golovima i pobijedimo, tim bolje," izjavio je Kovačić te dodao:

"Bila je to zahtjevna utakmica, kao i svaka u Premier ligi. Mislim da smo dominirali u početku i trebali smo ranije povesti. Nakon što smo primili gol, brzo smo se vratili i na kraju izborili pobjedu. Protivnik je bio u odličnoj formi, tako da je ova pobjeda za nas vrlo važna. Pokazali smo karakter i nastavili pobjednički niz."

Kovačić je također podijelio misli o ulozi veznih igrača, otkrivajući kako im je trener savjetovao da se više uključuju u napade.

"Trener je naglasio da trebamo biti bliže šesnaestercu, jer smo često u prilici. Danas smo to iskoristili. Bernardo mi je dao sjajnu loptu, kontrolirao sam ju i uspio kvalitetno završiti. Najvažnije je, kao i uvijek, da smo osvojili tri boda, tko postigne gol na kraju nije bitno."

U nedostatku ozlijeđenog Rodrija, Kovačić i Gündogan preuzeli su odgovornost u veznom redu, a Kovačić je naglasio važnost prilagodbe u ovakvim situacijama.

"Trenutno igram na toj poziciji i nastojim pokriti Rodrija. Nedostaje nam mnogo, kao što bi nedostajao svakoj ekipi igrač poput njega. Nadamo se da će se brzo oporaviti i vratiti u formu. No, do tada, prilagođavamo se i rotiramo kako bi ekipa funkcionirala. Igramo svaka tri dana, svaki meč je izazovan, no moramo biti na najvišoj razini svakog dana," zaključio je Kovačić.

