Kovačević: 'Ljutit sam, mladi igrači moraju znati gdje su! Nije lako nositi Dinamov dres'

Dinamo je na pripremama u Sloveniji izgubio 3-2 od momčadi Širokog Brijega.

Imali su Plavi 2-0 i dominaciju, no kada su ušle zamjene i primile prvi gol, sve je pošlo po zlu za momčad koju vodi Mario Kovačević. Primili su Plavi zatim još dva gola u razmaku od 84. do 88. minute i na kraju izgubili utakmicu.

"Nikad nije dobro izgubiti, iako su pripreme. Mi želimo biti pravi za prvo kolo. Prvo poluvrijeme je bilo primjer kako želimo igrati, dečki su odradili odličan posao. Dali smo ta dva lijepa gola. A što reći za drugo poluvrijeme. Još smo 15-20 minuta dobro igrali, iako nismo bili opasni. No, puno je bilo mladih igrača, prva greška i blokirali smo. Nije lako nositi Dinamov dres, to se vidjelo. I Široki je to iskoristio. I tako od jedne lijepe utakmice dođemo do poraza. Ali, bolje da se sad to dogodilo, imamo vremena ispraviti do kraja", rekao je Kovačević nakon utakmice pa nastavio:

"Moramo raditi na tome da kad nam suparnik probije presing imamo problema. Ali, malo su toga mogli napraviti u tih sat vremena, a onda nam zabiju dva gola na čiste naše poklone. Greške, uvuče se strah, puno je mladih. Želimo dominirati, mora se bolje reagirati po izgubljenoj lopti, ali doći će to, mi tek dva tjedna radimo, treba vremena."

'To se obije o glavu'

Bio je Kovačević izrazito ljutit nakon gola za 2-2.

"Ljutit sam uvijek, to su mladi igrači, moraju znati gdje su i što su, moraju snositi odgovornost. Neću reći da nisu htjeli, ali počeli smo siliti, to se obije o glavu, nismo imali pravu reakciju nakon primljenih golova. Normalno da sam ljutit kad tako neodgovorno griješimo. Treba zagalamiti kad treba, možda će biti i posljedica, ali treba im dati i podršku."

Debitirao je i Sergi Dominguez.

"Vidjeli ste sve, dečko je došao iz Barcelone, on je tu tri ili četiri dana. Dali smo mu 45 minuta, mora i on doći k sebi, on zna igrati, kad se spremi bit će stoper kakvoga Dinamo treba."

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Krovinović: 'Gledat ćete novi Hajduk, Garcia je raznovrsniji trener od Gattusa'