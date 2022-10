Wolfsburg u posljednje vrijeme napreduje, a rezultati su sve bolji. To je istaknuo i Niko Kovač u najavi utakmice s Borussijom Mönchengladbach. Ona se igra danas, kada Kovač slavi 51. rođendan.

"Pred nama je deseta utakmica sezone. Ako dosad odigrano podijelite u dva dijela, vidjet ćete da smo u prvom osvojili dva boda, a u drugom sedam. Protiv Mönchengladbacha možemo doći do desetog boda, a uspijemo li, bit će to jako dobro", istaknuo je Kovač koji je na prvu pobjedu morao čekati do šestog kola njemačke Bundeslige.

'Želimo do pobjede'

"Posljednjih tjedana napredovali smo na mnogim područjima, ali mjesta za napredak ima i dalje. Prije smo govorili o tome da ne stvaramo puno šansi, sad ih stvaramo određen broj, i to dobrih, ali ih ne iskorištavamo dovoljno", istaknuo je pa dodao:

"To što je utakmica na moj rođendan je manje bitno, važno je to da u njoj želimo do pobjede. U dobroj smo fazi i to želimo iskoristiti za tri boda. Sve ostalo dogodit će se spontano."