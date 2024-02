Ždrijeb kuglica u Nyonu je odlučio - Dinamov protivnik u osmini finala je PAOK. Druga momčad Grčke koja za AEK-om zaostaje samo jedan bod.

Na vratima PAOK-a poznato je lice - hrvatski vratar Dominik Kotarski. Već godinu i pol u Solunu uživa status jednog od ključnih igrača i miljenika navijača. Kotarski ima 24 godine, prošao je upravo Dinamovu nogometnu školu, potom otišao u Ajax pa u Goricu te se u ljeto 2022. preselio u PAOK.

Za početak nevjerojatna je zapravo slučajnost da ćeš u istoj sezoni igrati i protiv Hajduka i protiv Dinama. Kako ste dočekali današnji ždrijeb?

"Poklopilo se nekim čudnim okolnosti da igramo protiv Dinama i Hajduka u jednoj sezoni, baš malo nevjerojatno. Međutim, mislim da je jako zanimljivo odigrati taj dvoboj sad i protiv Dinama nakon Hajduka. Imamo još tri prvenstvene utakmice do te europske utakmice protiv Dinama, tako da imamo dosta vremena i za analizu i da vidimo protivnika i dobro se pripremimo. Mislim da će biti vrlo zanimljivo igrati protiv Dinama i na Maksimiru i ovdje, tako da vidjet ćemo kako će se sve to rasplesti."

Kakav će osjećaj za tebe biti, osobno vjerujem da će biti drukčija motivacija protiv kluba iz kojeg si krenuo nego protiv Hajduka?

"Ne bih sad to gledao tako, Dinamo je moj klub, proveo sam tamo djetinjstvo, međutim branim boje PAOK-a, i branim i igram za svoju momčad, tako da tko god stoji nasuprot nas, ne bih se previše s time zamarao. Prvenstveno gledam sebe i gledam svoju ekipu tako da bit će zanimljivo, bit će sigurno lijepo igrati u Zagrebu na Maksimiru protiv Dinama, protiv jedne jako dobre ekipe. Tako da vrlo se radujem tom dvomeču."

Foto: Eduard Vinatoru/Pixsell Foto: Eduard Vinatoru/Pixsell

Kako vidite svoje šanse protiv Dinama? Pretpostavljam da si vidio kako je Betis prošao sinoć, Dinamo možda nema neku bajnu sezonu, ali čini se da ovo što radi u Europi im dobro ide.

"Definitivno bi pohvalio da je to jedan fantastičan uspjeh za hrvatski nogomet, Dinamo je opet prezimio u Europi, izbacio je jednu jaku ekipu kao što je Betis. Kao što sam rekao, naravno da vidimo svoje šanse, vjerujem u svoju ekipu, vjerujem u sebe i naravno da gledamo dalje, da želimo proći i vjerujem da ćemo uspjeti u tome."

Kakva je situacija u Grčkoj, znamo što je bilo tada protiv AEK-a i Bad Blue Boysa i jesu li se svi na neki način možda uhvatili za glavu. Vjerujem da od svih momčadi što se tiče navijača, da se nekako htjelo izbjeći baš taj susret Dinamom?

"Mislim da se vraćamo na tu neku temu za koju sam već rekao u nekoliko navrata da ne bi baš trebali pričati o tome, da mislim da sport općenito i nogomet zaslužuju samo ono najbolje na terenu i mislim da stvarno o tome što se desilo i što se dešava nema mjesta u sportu, ali mislim da na kraju krajeva da će se sve to završiti super. Ne čitam pretjerano komentare i kako se to doživljava, nadam se da će sve proći bez ikakvih incidenata i u Zagrebu i ovdje."

Prva utakmica na Maksimiru, koliko te osobno veseli povratak u Zagreb?

"Veselim se tome, mislim da će biti zaista zanimljivo. Dinamo je moj klub i proveo sam tu svoje djetinjstvo, tako da drago mi je na neki način da smo izvukli Dinamo, da se mogu vratiti u Zagreb i igrati protiv Dinama na Maksimiru. Tako da nadam se da će sve proći u najboljem redu i za mene i za moju momčad."

Što se tiče samog PAOK-a, do tih nekoliko zadnjih kola je bilo sve super, tek ste nedavno ispustili tu prvu poziciju u ligi. Što se događa, kakva je atmosfera, kako se vi osjećate?

"Atmosfera je super, stvarno imamo jednu odličnu sezonu, svjesni smo da svaka ekipa, čak i one najveće ekipe u svim svjetskim ligama imaju tu neku krizu koja dođe unutar sezone, tu je puno utakmica, puno toga se dešava tako da imali smo par rezultata koje možda nismo htjeli i koji se možda nisu trebali desiti. Međutim, i dalje smo tu u vrhu, i dalje se borimo u prvenstvu, tako da vjerujem da imamo i snage i znanja i vjerujem u svoju ekipu da možemo opet naći pravi put i nastaviti s onim gdje smo stali."

Što se tebe tiče osobno u deset utakmica si uspio, ako se ne varam, sačuvati čistu mrežu. Gledao sam tvoj profil na Instagramu i navijači stalno imaju potrebu komunicirati s tobom. Imam osjećaj da imaš dobar status u Solunu i da uživaš u PAOK-u.

"Zaista mi je lijepo, nemam što stvarno reći od početka od kad sam došao. Možda je u početku bilo i nekih upitnika, došao sam dosta mlad i opet došao sam iz Gorice, iako sam imao nešto i iza sebe. Tako da, zaista su me stvarno jako lijepo ugostili. I zaista navijači daju ogromnu podršku, tako da ja to osjećam i naravno nastojim biti bolji iz utakmice u utakmicu i pokazati im to na terenu."

Polako ulazimo u završnicu sezone, ima još dosta za igrati, ali ono što je dojam da se rapidno bliži je to Europsko prvenstvo. Pa vidiš li se možda s obzirom na te dobre nastupe negdje tu u planovima izbornika Zlatka Dalića?

"Već sam napomenuo u nekim prijašnjim intervjuima da je moje da pričam i da govorim na terenu, tako da mislim da i moja statistika i rezultati to pokazuju i to se vidi, a na neke druge stvari ne mogu utjecati. Naravno da je svakome san igrati za hrvatsku reprezentaciju i vidjet ćemo kako će se sve to odviti. Moje je da pričam na terenu."

Na pomisao da se nađeš na popisu kakve emocije prolaze, je li to neka nervoza, uzbuđenje, kako bi to opisao?

"Mislim da je svakome čast prezentirati svoje boje, svoj dres u bilo kojem sportu, tako i u nogometu, tako da zasigurno bih bio sretan i ponosan. Međutim, pričekajmo, vidjet ćemo što će biti, kako će se odvijati. Rekao sam, na neke stvari ne mogu utjecati."

Što se tiče PAOK-a kakva je budućnost, koliko bi se još htio zadržati u Grčkoj, možda neko duže vrijeme ili imaš želju i ambicija se okušati u nekoj drugoj ligi?

"Definitivno da svatko gleda i cilja na nešto više, sretan sam ovdje, zadovoljan sam stvarno u klubu i život je stvarno prekrasan. Ostala su još tri mjeseca, praktički dosta i kratak i dug period kako pogledamo do kraja sezone, tako da moj fokus je samo trenutno na PAOK-u na nadolazećim utakmicama i u prvenstvu i Europi, a onda na ljeto vidjet ćemo što i kako dalje, ne razmišljam previše još o tome."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Prođe li ti ikad kroz glavu, pogotovo sada kada ćeš igrati protiv Dinama, što se možda nikad nije dogodila ta prilika da zaigraš za seniorsku momčad. Traži se vratar u Dinamu, barem u ovim nekim trenucima, jesu li te možda i kontaktirali?

"Nešto što je bilo, na to se ne može utjecati. Ne možemo vratiti vrijeme unazad tako da ne žalim za onime što se desilo. Ne žalim za time što sam tako mlad otišao dalje u drugi klub i u svijet. Tko zna što se može desiti jednoga dana, ali ne mogu reći da žalim za bilo čime i ne mogu reći da sam pogriješio u nečemu."

Za kraj pitanje, pratiš vjerojatno Hrvatsku nogometnu ligu, sezona koja je ispred nas je rijetko kad bila uzbudljivija. Navikli smo na dominantan Dinamo, a ove godine imamo jednu drukčiju sliku, kako ti se sve skupa čini, koga možda vidiš na kraju tog maratona kao pobjednika?

"Da, jako je zanimljiva sezona, stvarno mislim da je to dosta nepredvidivo, ne znam što će se desiti do kraja sezone, mogu li sva tri kluba i dalje držati takav tempo i hoće li to u samom finišu stvarno odlučivati bod ili dva. Dinamo je opet tu, Dinamo je Dinamo, Dinamo je osvojio najviše naslova u posljednjih 20 godina, tako da bi dao blagu prednost Dinamu i mislim da su oni ipak favoriti."

Što očekuje Dinamo na Toumbi, bio sam osobno na utakmici kada je Hajduk tamo igrao ovo ljeto. Što možemo sada očekivati, vjerujem da još cijela ova sezona je zapalila atmosferu?

"Zaista imamo stvarno navijače iza sebe, svaku utakmicu atmosfera bude specifična i paklena, tako da vjerujem da sigurno da će biti tako i u utakmici protiv Dinama. Neće biti lako igrati s njima u toj atmosferi, ali svi smo mi profesionalci. Navikli smo na to, kako god, bit će zaista jedan jako lijep ambijent."

