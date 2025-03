Cannavaro o Petkovićevom povratku: 'Ne ovisi o meni hoće li igrati'

Dinamo u sklopu 26. kola HNL-a na Maksimiru dočekuje Lokomotivu. Plavi u završnih 11 kola sezone ulaze kao trećeplasirani sa šest bodova iza vodećeg Hajduka te pet iza drugoplasirane Rijeke, a subotnju utakmicu najavio je trener Dinama, Fabio Cannavaro.

"Imamo neke probleme, kao i uvijek, ali danas ćemo nakon treninga odlučiti tko će biti u momčadi. Moramo vidjeti s liječnicima pa ću znati više. Lokomotiva je jako dobra momčad. Intenzivna, agresivna, momčad koja zabija dosta golova. Svi koji igraju protiv nas, dodatno su motivirani, ali to već znamo. Moramo se fokusirati na svaku iduću utakmicu, sad je koncentracija na Lokomotivu", rekao je Cannavaro pa se osvrnuo na činjenicu kako nakon ove utakmice slijedi reprezentativna stanka:

"Znamo da su utakmice prije i poslije reprezentativne stanke uvijek opasne, najopasnije, moramo dobro pripaziti. Moramo biti agresivniji, ali ne mijenjati naš stil i filozofiju. Naravno, to nosi rizik, ali radili smo dobro na treningu i mislim da smo spremni za taj izazov."

Osvrnuo se Talijan na trenerskog kolegu na suprotnoj strani, Silvija Čabraju.

"Iskusan je stručnjak, njegova momčad radi jako dobro. Uvijek kad analiziraš protivnika vidiš neke dobre i loše stvari, ali oni su stvarno dobri. Neću pričati o pojedincima, imaju dobar mix iskusnih i mladih igrača, a i znate da više volim pričati o svojim igračima."

'Svi moraju biti motivirani'

Plaši li se ponovno lošeg travnjaka, budući da u Zagrebu ponovno pada dosta kiše.

"Nadam se da teren neće biti kao protiv Osijeka. Nije to moj posao, ali vjerujem da neće biti travnjak kao tada. Volim kišu, ovo su dobri uvjeti, najbolji uvjeti za nogomet, samo da nema vjetra, to ne volim."

Cannavaro je nastavio o eventualnim promjenama u prvoj postavi.

"Pierre-Gabriel neće igrati zbog kartona. Ristovski trenira i vidjet ćemo hoće li ga on zamijeniti. Ne volim govoriti o prvih 11, jer ih želim sve motivirati, hoću da svi igrači budu spremni. Svi moraju biti motivirani, zato nisam jedan od onih trenera koji će dati prvih 11 odmah prvi dan treninga u tjednu", pojasnio je talijanski stručnjak pa se za kraj dotaknuo i Brune Petkovića:

"Nadam se da bi Bruno mogao dobiti dobru minutažu, ali to ne ovisi o meni, nego o njemu i njegovoj spremi. On svaki dan izgleda sve bolje. Naporno radi, napreduje, vraća se. To je maratonska situacija s njim, želimo mu dati što više minuta iz utakmice u utakmicu, vidjet ćemo hoće li moći već sutra."

