Kosovski igrači napustili teren nakon skadiranja Srbiji, potpuni nered u svlačionici

Prava drama odvijala se na utakmici Rumunjske i Kosova u Ligi nacija. Naime, utakmica je bila dosta monotona, 0-0 je bio rezultat, a onda je u trećoj minuti nadoknade kosovska reprezentacija odlučila napustiti teren. Razlog je što su rumunjski navijači skandirali: Srbija, Srbija!

Nakon što su kosovski igrači napustili teren u Bukureštu danski sudac Morten Krogh zahtijevao je da se vrate, no do toga nije došlo. Prekid je trajao više od sat vremena kad je Danac napokon shvatio da od povratka ništa i označio je kraj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No prava drama nastavila je nakon utakmice. Kosovski igrači u izjavama za medije optužili su Rumunje za rasizam.

"Ne možemo sudjelovati u utakmici, u kojoj se ne poštuju osnovni principi Uefe. Bilo je i rasizma zbog čega smo odlučili ne sudjelovati u ovoj utakmici, jer je to drugi put u na istom stadionu da nema poštovanja za reprezentacije koju predstavljamo", rekao je izbornik Bajram Shala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kosovu je pak trebala 3-0 pobjeda da osvoji utakmicu. Ovako će Rumunji moći tražiti od UEFA-e da joj se naknadno upiše pobjeda od 3-0. Ako je vjerovati riječima bivšeg suca Constantina Zotte upravo će se to i dogoditi.

Već se otprije znalo kako rumunjski navijači govore protiv Kosova i daju podršku Srbiji. Dodatno je ulje na vatru što Rumunjska nije priznala Kosovo, a i ne planira u skorijoj budućnosti.

Predvodnik kosovskih igrača u svlačionicu bio je bivši Dinamov igrač Rrahmani. Kosovski kapetan otkrio je razlog odlaska s terena

"Čuli su se konstantni povici "Srbija, Kosovo" i to je trajalo svih 90 minuta. U nadoknadi vremena su se začule i druge riječi koje ne želim ponavljati jer su sramotne. Rekao sam sucu što se događa i ništa nije učinio. Drugi put nije htio niti slušati. Nakon trećeg puta rekao sam mu da ćemo napustiti teren jer to što se događalo bilo je pogrešno. Bili su upućeni u cijelu situaciju jer naš savez ih je ranije upozorio kako bi se sve ovo pokušalo izbjeći. Ista stvar dogodila se i prošle godine i odlučili smo napustiti teren", rekao je sadašnji stoper Napolija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uefa se mora odlučiti jer, mi nogometaši, smo ovdje kako bi predstavljali svoj narod, svoju državu koja ima turbulentnu povijest. Rat je mnogim ljudima oduzeo život, događala su se masovna ubijanja… Sve je to previše i mora se prestati. Svi bi trebali znati da je Kosovo Kosovo, ili da je Kosovo Albanija. To je to, tu sve završava", zaključio je.

Zanimljiv detalj isplivao je u rumunjskim medijima. Rumunjski novinar Emanuel Rosu podijelio je fotografiju kosovske svlačionice, a u njoj otkrio potpuni nered.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dok su rumunjski igrači i stručni stožer čekali na terenu više od sat vremena na temperaturi od -2 °C, igrači Kosova su naručili pizzu i uživali u svlačionici, prije nego što su odlučili ne vratiti se na teren kako bi završili utakmicu u Bukureštu. Čini se da je odluka donesena puno prije nego što ju je službeno objavio spiker na stadionu. Ovo je Kosovo ostavilo za sobom", objavio je na svome X profilu.

POGLEDAJTE VIDEO: Olić istaknuo jednu stvar koja ga raduje