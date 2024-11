Konferencijska liga dala je priliku europskim nogometnim liliputancima i oni su nas oduševili

UEFA Konferencijska liga osmišljena je kako bi više klubova u Europi dobilo priliku zaigrati grupnu fazu europskih natjecanja i tome su u krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji i uspjeli.

Klubovi i zemlje koje smo godinama ranije viđali samo u prvim pretkolima Lige prvaka i Europske lige sada gledamo u skupini Konferencijske lige, a neke ćemo gledati i u "proljeće". Zanimljivo je u istom natjecanju vidjeti Chelsea i armenski Noah koji su prošlo kolo igrali međusobno. Završilo je s osam komada u mreži Armenaca, ali to nije bitno. Bitno je da su Armenci dobili priliku gostovati na Stamford Bridgeu u službenoj europskoj utakmici. Klub koji smo do sada gledali samo u ranim rundama kvalifikacija sad je na četiri boda u grupi (pobijedili su Mladu Boleslav, a u ovom kolu remizirali s Vikingurom) i imaju i dalje šanse otići još dalje i u europskim natjecanjima igrati i iza Nove godine. Noah je samo jedan od primjera. Možemo tu uzeti i njihove zadnje protivnike, Vikingur iz Reykjavika. Islanđani su morali početi s europskim putom još u srpnju, i tada ih je Shamrock Rovers porazio u prvoj rundi kvalifikacija Lige prvaka. Islanđani su dobili priliku u kvalifikacijama Konferencijske lige i to su iskoristili. Izbacili su Egnatiju pa Floru, te Santa Colomu i plasirali se u ligašku fazu. Tu su već na sedam bodova i već su jednom nogom u nokaut fazi. Povijest za islandski nogomet, a povijest irskog nogometa su ispisali njihovi srpanjski protivnici, Shamrock Roversi koji su s osam bodova iz četiri kola osigurali prolazak u sljedeću fazu i prvi su irski klub kojem je to pošlo za rukom.

Lijepu priču pišu i predstavnici Slovenije, Olimpija i Celje. Ljubljančani su već sigurno među 24, a dobru priliku će imati i Celje koje je na četiri boda. Tu je i predstavnik Bosne i Hercegovine, banjalučki Borac koji je na sedam bodova i blizu je toga da postane prvi bosanskohercegovački klub koji će proći u nokaut fazu europskog natjecanja. Nisu se osramotili dosadašnjim nastupima niti Velšani (TNS), Finci (HJK), Moldavci (Petrocub) i tako dalje. Puno egzotike smo vidjeli, ali oni su nam pokazali da su puno više od egzotike. UEFA im je pružila priliku i oni su je iskoristili. Nedostaju samo hrvatski klubovi koji su ispali od Ružomberoka, Elfsborga i Zire. Više sreće drugi put, ovo je zima Iraca, Islanđana, Slovenaca i Armenaca.

