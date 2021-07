Nogometaši Hajduka u prvom su susretu 2. pretkola Konferencijske lige na Poljudu pred 11.141 gledatelja svladali kazahstanski Tobol sa 2:0. Strijelac oba gola bio je Marin Ljubičić (21', 53').

Splitska momčad je sjajno ušla u europsku sezonu, a debitirao je od prve minute i novopridošli veznjak Filip Krovinović koji je igrao do 75. minute. Nažalost, nije večeras mogao nastupiti Stipe Biuk koji se nije oporavio od ozljede u prošloj utakmici.

Mladi Hajdukov centarfor prvi se put u strijelce upisao sredinom prvog poluvremena, prvo je osvojio jednu loptu na polovici Tobola, odigrao okomitu loptu za Sahitija koji je utrčao u kazneni prostor gostiju, no malo se previše približio vrataru za udarac. Ipak, Sahiti se jako dobro snašao i vratio loptu za Ljubičića koji je preciznim udarcem pogodio mrežu. Njegov prvi gol pogledajte OVDJE.

Marinova večer

Na 2:0 Ljubičić je povisio početkom nastavka, Lovrencsics je uputio upotrebljiv prizemni ubačaj s desne strane na koji je Hajdukov napadač na vrijeme natrčao i s pet metara još jednom poentirao. Njegov drugi gol pogledajte OVDJE.

Hajduk je bio puno bolji u ovoj utakmici, dovoljno je reći da Tobol nije uputio udarac u okvir Kalinićevog gola sve do samog kraja utakmice.

Uzvrat je za tjedan dana u Kazahstanu. Pobjednik susreta Hajduk - Tobol u 3. će pretkolu igrati protiv boljeg iz ogleda ciparskog Apollona iz Limassola i slovačke Žiline.

Hajduk: Kalinić - Čolina, Simić, Elez, Lovrencsics - Vuković, Krovinović (od 75' Atanasov) - Sahiti (od 75' Diamantakos), Ljubičić (od 63' Jairo), Livaja - Mlakar

Tobol: Mokin - Maroškin, Amanović, Malij - Valiulin, Žarinbetov (od 57' Jovančić), Tagibergen (od 82' Mužikov), Kairov - Nurgalijev (od 57' Tošić), Silva (od 76' Brigido), Nikolić (od 57' Sergejev)

Kraj utakmice.

90' Nove promjene kod Hajduka. Ući će Čuić i Dolček, a idu van Livaja i Mlakar.

90' Pucao je Tošić iz slobodnog udarca, no nije to bilo nimalo opasno za Kalinića.

86' Opasan centaršut Tošića iz slobodnog udarca, loptu je petom zahvatio Maroškin, ali Kalinić je na to bio spreman.

78' Tri dobra akcije Hajduka zaredom. Jairo je najprije pucao u vratara, Mlakar poslao jednu bombu pored gola, a na kraju je Livaja namučio Mokina udarcem iz daljine. Dobro igra Hajduk dok ulazimo u posljednjih 10 minuta ove utakmice.

76' Službeno, na Poljudu je večeras nešto više od 11 tisuća gledatelja.

73' Odigrao je Tobol kontru, ali Sergejev je ušao u zaleđe. Moglo je ovo biti opasno. U međuvremenu Atanasov i Diamantakos ulaze u igru, a izlaze Sahiti i Krovinović.

70' Krovinović je pucao iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora, ali loše je to bilo i preko gola je otišla lopta.

67' Tobol pokušava nešto više prema naprijed sad kad su uveli trojicu novih igrača, ali zasad im ne uspijeva ništa konkretno organizirati.

63' Evo nam Jaira koji će ući u igru umjesto dvostrukog strijelca Ljubičića. Pljesak se ori s poljudskih tribina.

57' Čak tri promjene kod Tobola odjednom. Ulaze Sergejev, Tošić i Jovančić, a izlaze Nurgalijev, Nikolić i Žarinbetov. Kreće Tobol u ofenzivu.

53' GOOOOOOOL! Hajduk vodi 2:0 i opet je strijelac Ljubičić! Lovrencsics je ubacio prizemno s desne strane, a na drugoj stativi je bio spreman Marin Ljubičić koji je iz blizine zabio svoj drugi pogodak na utakmici. Pogledajte njegov pogodak OVDJE.

50' Dobra akcija Hajduka nakon prekida. Livaja je bio na povratnoj lopti, pucao je silovito, ali pored gola.

48' Krovinović je okušao udarac iz daljine lijevom nogom, ali bolje da nije. Otišlo je to daleko od vrata Tobola.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog dijela i veliki pljesak na Poljudu za igrače Hajduka. Ako niste vidjeli pogodak, pogledajte ga OVDJE.

43' Ruši Kairov Mlakara i on će požutjeti. Uslijedio je još jedan centaršut Krovinovića koji njegovi suigrači nisu iskoristili.

39' Amanović je srušio Sahitija i zaradio prvi žuti karton na susretu.

37' Divan potez Livaje, okrenuo se na mjestu i pucao iz okreta. Bilo je to opasno, Mokin je to odbio samo do Ljubičića, a u nastavku akcije je Čolina potegnuo iz daljine, no neuspješno.

33' Toni Silva se valjao tu po podu, tražio je nešto od suca, a onda je čudesno ozdravio i pridigao se s travnjaka kad je vidio da od toga nema kruha.

29' Dva kornera zaredom izveo je Hajduk, no nisu ih najbolje iskoristili. Još je uvijek težište igre na polovici Tobola, Hajduk ide po još jedan pogodak, ni ne pomišljaju se braniti tu na Poljudu.

27' Žarinbetov je sad na sredini terena ružno startao na Livaju, na rubu žutog kartona je to bilo, ali ipak mu je sudac to oprostio.

21' GOOOOOOOL! Vodi Hajduk 1:0, zabio je Ljubičić na asistenciju Sahitija! Ljubičić je oduzeo loptu na sredini terena, odigrao za Sahitija koji je ušao u kazneni prostor i onda odigrao povratnu loptu za Ljubičića koji zabija za vodstvo Hajduka i erupciju tribina na Poljudu! Hajdukov pogodak pogledajte OVDJE.

20' Hajduk polako preuzima kontrolu nad utakmicom, Filip Krovinović i Marko Livaja okosnice su u napadu, no još je daleko od uigranog ovaj sastav.

14' Vrhunska je atmosfera na Poljudu, Torcida ne štedi svoja grla. na terenu zasad gledamo ravnopravnu utakmicu bez pravih šansi.

11' Neugodno je bilo pred golom Hajduka, ali je sudac, srećom po Splićane, prekinuo taj napad Tobola zbog prekršaja.

9' Dobar pokušaj Sahitija, pokušao je podvaliti loptu za Ljubičića, ali presjekli su to Kazahstanci. Sahiti je i u prošloj utakmici protiv Lokomotive bio vjerojatno najbolji pojedinac Hajduka i danas se od njega puno očekuje.

7' Evo i jednog pokušaja Tobola, išao je centaršut s desne strane, ali nikog nije tu bilo da zaprijeti Kaliniću.

5' Isplatio se presing Hajduka, Livaja je uzeo loptu, probio lijevu stranu i iznudio korner koji je izveo Krovinović.

1' Počela je utakmica na Poljudu. Na tribinama je više od 10 tisuća navijača.

20:00 - "Ovo je povijesni dan za Hajduk. Kad vidim ove navijače kako su vezani za ovaj klub, to je jedna duža i jedno tijelo. A što se utakmice tiče, mislim da je Hajduk favorit i da će pobijediti. Drago mi je da sam upisan u ovaj park s ostalim navijačima. Oni su velika pozitivna snaga za ovaj klub. Hajduk se pojačao i imaju dobru momčad. Hajduku samo treba kontinuitet i mislim da mogu konkurirati za prvo mjesto već ove sezone", rekao je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj za RTL uoči utakmice.

19:30 - Stigli su i početni sastavi. Hajduk igra danas bez Stipe Biuka koji je ozlijeđen, a priliku od prve minute dobio je Marin Ljubičić. Također, Filip Krovinović nastupa već od prve minute.

19:00 - Vrhunska atmosfera je na Poljudu i oko njega uoči utakmice Hajduka i Tobola. Stvorila se ogromna gužva u redu za testiranje na koronavirus, bez kojeg se ne može na stadion. Uoči utakmice svečano je otvoren i park "Za sva vrimena". Uživo se iz Splita javio i RTL.

18:30 - Jedan od tri hrvatska predstavnika u Konferencijskoj ligi, splitski Hajduk, u četvrtak s početkom u 21 sat na Poljudu igra protiv kazahstanskog Tobola na Poljudu.

Hajdukov početni sastav mogao bi izgledati ovako - na golu je siguran Kalinić, u zadnjoj liniji izgledno je da od prve minute zaigraju Vušković, Elez, Čolina i Lovrencsics, u vezi Vuković i Krovinović, na krilima Jairo i Sahiti, centralna špica vjerojatno će biti Jan Mlakar, dok će na poziciji "desetke" zaigrati Livaja. Stipe Biuk vjerojatno neće danas zaigrati jer se još uvijek nije oporavio od ozljede.

Očekuje se puno navijača na Poljudu

Suparnik "Bijelima" je momčad koja trenutno zauzima prvo mjesto u kazahstanskom prvenstvu nakon odigranih 19 kola. U ligi su upisali 12 pobjeda, šest remija i jedan poraz. Pobijedili su u posljednje tri utakmice, od čega su dvije bile u kazahstanskom kupu.

Uoči susreta trener Hajduka Jens Gustafsson oglasio se uoči ovog susreta.

"Ne mislim da smo favoriti. Trebamo nastaviti rasti kao momčadi i graditi samopouzdanje. Trebamo učiniti sve što možemo kako bismo prošli. Nebitno je jesmo li favoriti ili ne."

Osvrnuo se i na povratak navijača na Poljud.

"Na to gledamo isključivo kao na pozitivnu stvar. Trebamo navijače da bismo bili uspješni u Europi i trebamo da Poljud sutra 'ključa", rekao je, između ostalog, novi trener Hajduka.

Livaja: 'Obrambeno nismo na nivou'

O sutrašnjoj je utakmici Hajduka govorio i najbolji igrač Hajduka Marko Livaja.

"Sigurno da se svi radujemo navijačima. Moramo biti skoncentrirani i bit će sve u redu. Imamo kvalitetu, trebamo se još uigrati i napredovati. Ovo je idealno vrijeme da se ekipa uigra", rekao je Livaja pa dodao:

"Protiv Lokomotive je bilo stvari koje treba popraviti. Obrambeno nismo na nivou posljednjih utakmica, ali imamo kvalitetne igrače i pokazat ćemo koliko vrijedimo."