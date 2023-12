Nogometaši Juventusa zasjeli su na čelo ljestvice talijanskog prvenstva dramatičnom 2-1 (1-0) gostujućom pobjedom protiv Monze u prvoj utakmici 14. kola.

Juventus je poveo u 12. minuti pogotkom Rabiota koji je bio najviši u skoku nakon ubačaja iz kuta i snažnim udarcem glavom zatresao mrežu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rezultat se nije mijenjao sve do sudačke nadoknade do koje se činilo kako će Juventus upisati još jednu minimalnu pobjedu, a onda je Carboni u prvoj minuti sudačkog dodatka udarcem s distance svladao Szczesnog te se činilo kako će Juventus propustiti priliku preskočiti Inter. No, u četvrtoj minuti nadoknade Gatti je uspio vratiti prednost Juventusu iako je prvo promašio loptu na petercu koju mu je servirao Rabiot, ali domaći nisu stigli reagirati, a Gatti je iz drugog pokušaja pronašao put lopti do mreže.

Vodeći Juventus sada ima 33 boda, jedan više od drugog Intera koji u nedjelju gostuje kod Napolija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Monza, kod koje je Mirko Marić ostao na klupi, nalazi se na 10. mjestu sa 18 bodova.

Derbi začelja

U prvoj utakmici 13. kola njemačkog nogometnog prvenstva Koeln je kao gost svladao izravnog konkurenta za ostanak Darmstadt sa 1-0 (0-0).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Strijelac vrijednog pogotka bio je Selke u 60. minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Matej Maglica odigrao je čitav susret za Darmstadt dok je Bartol Franjić ostao na klupi domaćih.

Ovom pobjedom Koeln je pobjegao s dna na 15. mjesto ljestvice s devet bodova, koliko ima i 16. Darmstadt. Iza njih su samo Mainz 05 s osam i Union Berlin sa sedam bodova.

Na vrhu je Bayer iz Leverkusena sa 34 boda, dva manje ima drugi Bayern iz Muenchena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju na SP-u gledajte na Voyo i RTL Kockici. Prvenstvo u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj započeo je 29. studenog i trajat će do 17. prosinca. Budite uz Kraljice šoka.