U regiji nemamo od koga učiti, jer je Zvezda najbolji klub u regiji. Mi smo nadmašili Dinamo po organizaciji, skautingu, omladinskoj školi, Crvena zvezda je po svemu najbolji i najorganiziraniji klub na ovim prostorima. Naravno da učimo, nogomet je industrija koja se gradi i naravno da koristimo sve nove tehnologije i trendove koji se događaju u Europi. Da ne učimo ne bismo mogli napredovati.

Izjavio je to samouvjereno prije nekoliko dana generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. No, s njim se na Maksimiru sigurno nitko neće složiti. A odgovorio je tom prilikom Terzić i na pitanje zašto Zvezda i on ne mogu prodavati igrače kao Zdravko Mamić.

"Različite su okolnosti. Hrvatska reprezentacija je stalni sudionik europskih i svjetskih prvenstava. Srbija slavi kada ode na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je vicešampion svijeta, pravi ozbiljne uspjehe, igrači imaju drugačiju tržišnu vrijednost. Dinamo je igrao ozbiljno u eurokupovima, Crvene zvezde do mog dolaska nije bilo nigdje u grupnim fazama europskih natjecanja. Treći benefit Dinamo ima jer je Hrvatska član Europske unije, njihovi igrači nisu stranci. Sve zemlje imaju kvotu za dozvoljeni broj stranaca, pa iz Srbije kao stranac morate biti za klasu bolji kad zauzimate mjesto jednom Brazilcu ili Argentincu", poručio je Terzić.

Zvezda je u posljednjih pet godina pod njim napravila veliki skok na Uefinoj listi i trenutno dijeli 35. mjesto s Bragom i Zenitom, dok je Dinamo na 33. mjestu. Dakle, Modri su službeno ispred njih. Zanimljivo je također pogledati kako stoje i ostali klubovi iz regije. Partizan dijeli 66. mjesto s Maccabijem, Rijeka je 100., Hajduk i Osijek dijele 144. mjesto, prvak BiH Zrinjski je 167., Sarajevo 161,. slovenski Maribor je 109. Olimpija 156., a podgorička Budućnost 167.