ZANIMLJIVO /

Klub s najrestriktivnijom transfer politikom izbacio novog talenta. Znate li tko mu je bratić?

Klub s najrestriktivnijom transfer politikom izbacio novog talenta. Znate li tko mu je bratić?
Foto: Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Dio je akademije koja je “proizvela” braću Williams, Kepu Arrizabalagu, Unaija Simóna i Danija Viviana

12.11.2025.
9:43
Sportski.net
Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Osmerostruki prvak Španjolske i klub koji je ispred Real Madrida po broju osvojenih nacionalnih kupova izbacio je novog talenta na nogometnu pozornicu.

Selton Sanchez ime je novog dragulja kluba koji ima najrestriktivniju transfer politiku na svijetu. Naime, Athletic Bilbao tradicionalno potpisuje samo igrače koji su na neki način povezani sa španjolsko-francuskom regijom Baskijom – bilo kroz rođenje, podrijetlo ili provođenje određenog broja godina u akademiji nekog baskijskog kluba. Zbog te restriktivne politike mnogi se nogometni zaljubljenici čude kako se Athletic ne samo natječe, već kako je uopće u La Ligi. A natječe se tako što ima jednu od najboljih akademija u državi, koja je u posljednjih nekoliko sezona “proizvela” braću Williams, Kepu Arrizabalagu, Unaija Simóna, Danija Viviana i sada Seltona Sancheza.

Pitate se tko je Selton Sanchez i zašto njega spominjemo? Pa, Selton Sanchez (18) posebno je zanimljiv jer mu je majka Brazilka koja je u rodu s Liverpoolovom legendom Robertom Firminom. Do sada je Firminov bratić upisao dva nastupa za momčad iz Bilbaa, a nedavno je pozvan u španjolsku U-19 reprezentaciju.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati otkrili što očekuju od reprezentacije na Mundijalu: 'Ako ne budemo nositelji...'

Roberto FirminoAthletic BilbaoLa Ligašpanjolska Nogometna Reprezentacija
Klub s najrestriktivnijom transfer politikom izbacio novog talenta. Znate li tko mu je bratić?