Trener Liverpoola Jurgen Klopp burno je jučer proslavio gol Fabija Carvalha u osmoj minuti nadoknade za pobjedu 2-1 nad Newcastleom. U svom Kloppovskom stilu izašao je na travnjak, slavio sa svojim igračima, zaletio se prema tribini s najvatrenijim navijačima Liverpoola, onu iza gola i dirigirao navijanjem. OVDJE možete vidjeti taj prizor.

Napeto

No, to nije bilo sve i nije bilo tako lijepo. Samo nekoliko minuta prije toga, u trenutku kad je pao gol, malo iza toga, koju sekundu, netko je s klupe Newcastlea bacio nepoznati predmet prema Kloppu. Snimile su ga kamere. The Sun javlja kako se Klopp zakačio s klupom Newcastle Uniteda. "Scene su bile ružne", izvještavaju Englezi.

"Suparničke klupe zakačile su se nakon što je Carvalho zabio zadnjim udarcem na utakmici, a član stožera Toona bacao predmete u smjeru tehničkog prostora domaće momčadi. Klopp i njegov stožer bili su ljuti zbog ozlijeđenih igrača Newcastlea, a trener John Achterberg je uperio V-znak u protivničkog igrača", stoji u tekstu The Suna.

Šef Redsa Klopp je rekao: “Zabili smo u 90 plus osam, to je savršen odgovor na to. Stvarno sam sretan zbog toga i nemam što više za reći. Ovo je najbolji način za pobjedu u nogometnoj utakmici. Ne treba mi takvo što, doduše, svaki tjedan, ali jednom ili dvaput u sezoni je dobro. Bio je to savršen trenutak za pobjedu u ovoj utakmici".

Nadoknada osam minuta

Službenici su, inače, dodali pet minuta nadoknade do kraja utakmice, ali je sudac Andre Marriner dopustio da se igra nastavi više od dvije minute. Tada je Carvalho, koji je u utorak napunio 20 godina, iz blizine zakucao loptu u mrežu od grede i poslao domaće navijače u delirij. Klopp je dodao: “Bio je to prekrasan gol jučerašnjeg rođendanskog klinca. On je fantastičan dječak.

Inače, "Svrake" su povele u 38. minuti golom Alexandera Isaka, a izjednačio je Roberto Firmino u 61. minuti. U nastavku susreta "Redsi" su dominirali, imali su više od 70 posto posjeda lopte, uputili su 18 udaraca, gosti pet, te imali 13 kornera, gosti niti jedan, ali sve do osme minute nadoknade nisu uspjeli zabiti i drugi gol. Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Salah je ubacio iz kornera, a Carvalho u gužvi zabio za pobjedu.

Rezultati:

Arsenal - Aston Villa 2-1 (Jesus 30, Martinelli 77 / Luiz 74)

Manchester City - Nottingham Forest 6-0 (Haaland 12, 23, 38, Cancelo 50, Alvarez 65, 87)

West Ham - Tottenham 1-1 (Souček 55 / Kehrer 34-ag)

Liverpool - Newcastle United 2-1 (Firmino 61, Carvalho 90+8 / Isak 38)

Bournemouth - Wolverhampton 0-0

U utorak:

C. Palace - Brentford 1-1 (Zaha 59 / Wissa 88)

Fulham - Brighton 2-1 (Mitrović 48, Dunk 55-ag / Mac Allister 59-11m)

Southampton - Chelsea 2-1 (Lavia 28, Armstrong 45+1 / Sterling 23)

Leeds - Everton 1-1 (Sinisterra 55 / Gordon 17)

U četvrtak:

Leicester City - Manchester United

LJESTVICA: