JURGEN POLUDI / 'Maestro' Klopp u svom stilu bacio čitavu tribinu u trans

Trener Liverpoola Jurgen Klopp burno je jučer proslavio gol Fabija Carvalha u osmoj minuti nadoknade za pobjedu 2-1 nad Newcastleom. U svom Kloppovskom stilu izašao je na travnjak, slavio sa svojim igračima, zaletio se prema tribini s najvatrenijim navijačima Liverpoola, onu iza gola i dirigirao navijanjem. “Zabili smo u 90 plus osam, to je savršen odgovor na to. Stvarno sam sretan zbog toga i nemam što više za reći. Ovo je najbolji način za pobjedu u nogometnoj utakmici. Ne treba mi takvo što, doduše, svaki tjedan, ali jednom ili dvaput u sezoni je dobro. Bio je to savršen trenutak za pobjedu u ovoj utakmici". No, to nije bilo sve i nije bilo tako lijepo. Samo nekoliko minuta prije toga, u trenutku kad je pao gol, malo iza toga, koju sekundu, netko je s klupe Newcastlea bacio nepoznati predmet prema Kloppu. Snimile su ga kamere. The Sun javlja kako se Klopp zakačio s klupom Newcastle Uniteda. "Scene su bile ružne", izvještavaju Englezi. "Suparničke klupe zakačile su se nakon što je Carvalho zabio zadnjim udarcem na utakmici, a član stožera Toona bacao predmete u smjeru tehničkog prostora domaće momčadi. Klopp i njegov stožer bili su ljuti zbog ozlijeđenih igrača Newcastlea, a trener John Achterberg je uperio V-znak u protivničkog igrača", stoji u tekstu The Suna.