Prepoznatljiv je po svom karakteru i načinu vođenja ekipe i utakmice.

Rođen je u Stuttgartu 16. Lipnja 1967. godine. Otac Norbert bio je prosječan amaterski nogometaš, a majka Elisabeth prodavačica.

Svoje djetinjstvo proveo je u njemačkom selu Glatten, gdje su njega i njegove dvije starije sestre Isolde Reich i Stefanie odgajali roditelji. Njegov život u ranom djetinjstvu bio je skroman i nikada nije sanjao ovako velike snove.

Od centarfora do desnog beka

Dječački san bio mu je da postane nogometaš. Taj san počeo je kada se pridružio lokalnom klubu Ergänzungen u dobi od 16 godina. Većinu svoje 15-godišnje igračke karijere proveo je u Mainzu. Počeo je kao golgeter, a na zalasku karijere je prebačen na desnog beka, za Mainz je postigao ukupno 52 gola u prvenstvu.

Nakon što je stavio kopačke o klin, Mainz ga je imenovao za trenera 27. Veljače 2001. godine nakon smjene Eckhardta Krautzeka. U tom vremenu inspirirao ga je profesor njemačkog nogometa - Ralf Rangnick.

Kada smo došli do ovdje, vrijeme je i da vam otkrijemo o kome se radi - riječ je naravno o Jurgenu Kloppu. Dječak s malim snovima prošle sezone je uspio pobijediti svog učitelja Ralfa Rangnicka.

Ovog vikenda hvata jedini trofej koji mu nedostaje

No, nastavimo dalje. Sedam godina je Klopp bio trener Mainza, a za to vrijeme je izborio prvi plasman u Bundesligu i Kup UEFA u sezoni 2005/06. Godine 2008. preuzeo je Borussiju Dortmund i odveo je do trofeja njemačkog prvaka 2011. i dvostruke krune 2012. godine, Superkupa 2013. i 2014. godine te nastupa u finalu Lige prvaka 2013. godine.

Trener Liverpoola je postao u Listopadu 2015. kao tek drugi Nijemac koji je ikada radio u Premier ligi nakon Felixa Magatha koji je preuzeo Fulham godinu dana prije.

S Liverpoolom je Klopp dotaknuo vrh. Godine 2019. Redsima je donio naslov prvaka Europe i Svijeta, a godinu kasnije i toliko željenu titulu prvaka Engleske. U spomenutim godinama je proglašavan i za najboljeg trenera na svijetu. Što se Liverpoola tiče, osvojio je nakon toga još oba engleska kupa 2022. godine. Ovog vikenda hvata i zadnji trofej na engleskom tlu koji mu nedostaje, Community Shield.