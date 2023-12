Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz utakmica 17. kola.

''GNK Dinamo se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 17. kola Slaven Belupo - Dinamo gostujući navijači, smješteni na zapadnoj tribini, u 66. minuti zapalili pet baklji i jednu bljeskalicu te bacili jednu petardu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 700 eura.

NK Slaven Belupo se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 17. kola Slaven Belupo - Dinamo gostujući navijači, smješteni na zapadnoj tribini, u 66. minuti zapalili pet baklji i jednu bljeskalicu te bacili jednu petardu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 670 eura.

HNK Hajduk se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 17. kola Hajduk - Gorica domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini, od 11. do 16. minute zapalila tri baklje, od 25. do 27. minute osamnaest baklji, u 41. minuti četiri baklje, te od 62. do 64. minute zapalila četrdeset baklji, četiri bljeskalice i jednu dimnu kutiju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 7.000 eura.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

NK Osijek se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 17. kola Osijek - Rijeka domaći navijači u 68. minuti na južnoj tribini zapalili trideset baklji, dok su gostujući navijači na sjevernoj tribini u 26. minuti zapalili jednu baklju i jednu petardu te u 61. minuti dva stroba, dvije baklje i dvije petarde, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.300 eura.

Kažnjava se i zato što su domaći navijači na istočnoj tribini u dva navrata, u 65. i 88. minuti, skandirali sucu utakmice “Cigane, Cigane“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.200 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 6.200 eura.

HNK Rijeka se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 17. kola Osijek - Rijeka gostujući navijači (Armada) na sjevernoj tribini u 26. minuti zapalili jednu baklju i jednu petardu te u 61. minuti dva stroba, dvije baklje i dvije petarde, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 700 eura.''

