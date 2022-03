Bugarski strijelac protiv Hrvatske danas u Dohi Kiril Despodov zabio je gol za 1-0 Bugarske, pa napravio veliku glupost zbog koje je završio među temama pisanja svjetskih medija. Nakon gola Despodov je u zanosu i proslavi zaboravio da već ima jedan žuti karton pa je zaradio i drugi zbog skidanja dresa što je rezultiralo isključenjem. Twitter se užario na upis njegova imena...

Strani mediji, među njima i irsko izdanje popularnog britanskog The Suna pišu kako je Despodov zabio Hrvatskoj te gol proslavio u Ronaldovom stilu, nakon čega je isključen.

"Bio je Ronaldo na 60 sekundi, a onda je zaradio drugi žuti. Bio je to izjednačujući, ako se uzme u obzir prije isključenog Duju Ćaleta Cara. Nakon što je Despodov kaznio hrvatsku dosjetljivu obranu, onda je kažnjen zbog vlastitog dremljivog razmišljanja. Zašto se Despodov toliko uzbudio, pravi je misterij", stoji u tekstu spomenutog tabloida.

"Osjećao sam se sjajno nakon zabijenog gola i očito su me ponijele emocije. Dobio sam žuti karton u euforiji, zaboravio sam da sam prije toga dobio karton i to je to u principu to. Glupa pogreška s moje strane u svakom slučaju. Nakon mog izlaska, odlaska s terena, igrali smo deset protiv deset, Hrvatska je uvela Modrića i to je bilo loše za nas", izjavio je Despodov, prenose strani mediji.