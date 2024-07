Kemal Ademi novi je igrač Osijeka. Riječ je o 28-godišnjem napadaču, visokom čak 197 centimetara koji na Opus Arenu dolazi iz švicarskog Luzerna, a potpisao je dvije godine.

"Da, imam 28 godina, a već sam bio u dosta klubova i država, počevši od Švicarske, preko Turske, Rusije i Njemačke pa ponovno Švicarske. Inače sam rođen u Njemačkoj, ali je moja obitelj brzo otišla u Švicarsku i tamo sam počeo igrati nogomet. Mijenjao sam brojne sustave i formacije, svuda se nastojao uklopiti najbolje što sam mogao. Imao sam puno poznatih i vrlo kvalitetnih suigrača kao što su Mesut Özil, Luiz Gustavo, Diego Perotti i drugi. Igrao sam protiv Šahtara kada je Jose Boto tamo bio sportski direktor, a eto sada me je zvao da dođem u Osijek. Iskustva imam i iz kvalifikacija Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske koja me i ovdje čeka. Inače, ide mi dobro u tom natjecanju, zabio sam dvaput dok sam igrao za Luzern. Nadam se da ću i Osijeku biti uspješan i učinovit", rekao je Ademi za službene stranice kluba.

U karijeri je igrao za St. Gallen, Hoffenheim, Xamax, Basel, Fenerbahče, Karagümrük, Khimki, Paderborn, Sandhausen i Luzern. Najbolje je partije pružao je u dresu Basela u sezoni 2019./20. kada je u 26 nastupa postigao 13 golova.

"Istina, u Baselu sam imao najbolju statistiku, iako mi je ispočetka bilo teško uklopiti se, no uvijek sam davao sve od sebe. Sjećam se iz tog vremena da smo igrali europsku utakmicu s Osijekom na starom stadionu u Gradskom vrtu i da smo pobijedili pred praznim tribinama zbog korone. Možda sam i premlad otišao u Fenerbahče, no to mi je bio veliki izazov, bez obzira što sam se tamo zadržao samo jednu polusezonu. Konkurencija je bila iznimno jaka i morao sam krenuti dalje", dodaje Ademi koji se prošle sezone nije nadigrao.

"Želio sam igrati, a ne sjediti na klupi, s 28 godina još puno toga mogu dati na terenu. Osijek je među četiri najbolja kluba u Hrvatskoj, pričao sam s djevojkom i ona se isto složila da dođemo ovdje. Vidim da je dobro posložen klub, da ima potencijala u svemu, ne samo u momčadi. Pušića recimo poznajem od prije, čuo sam se s njim i on mi je ispričao puno lijepih stvari i eto, sada smo suigrači. Znam da je Mierez ovdje napravio jako puno toga i nemam s tim problema. Želim mu i nadalje sve najbolje, a moje je da pomognem i njemu i ostalima, koliko god mogu."

