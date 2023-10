Kako tijekom utorka javlja većina talijanskih medija Juventus i 22-godišnji nogometaš Nicolo Fagioli dogovorili su produljenje ugovora ovog veznog nogometaša.

Sama vijest ne bi bila toliko popraćena da Fagioli nije bio u središtu skandala oko sportskog klađenja tijekom ove jeseni.

Nedavno je Fagioli saznao presudu kako je suspendiran na sedam mjeseci. Nogometaš je sam priznao istinitost optužbi vezanih za sportsko klađenje, ali je s obzirom na kvalitetnu suradnju s istražnim organima dobio manju kaznu od prvotno predviđene.

Aktualni ugovor Fagioliju traje do lipnja 2026., a sada bi trebao potpisati do lipnja 2028. godine. Unatoč grijehu Juventus je podržao svog igrača, a on i dalje normalno trenira s ostatkom momčadi.

Fagioli je prošao nogometnu školu Juventusa, dosad je upisao 45 nastupa za torinsku momčad uz tri pogotka, a debitirao je i u talijanskoj reprezentaciji.

